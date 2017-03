Protest proti napotitvi vojakov v Latvijo: "Načrtna politika ustvarjanja konfliktov"

Protest na Prešernovem trgu v Ljubljani

17. marec 2017 ob 20:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na protestu proti napotitvi slovenskih vojakov na Natovo operacijo v Latvijo se je zbralo nekaj deset ljudi, odločitev vlade pa so govorniki označili za nesmiselno in nesprejemljivo.

"Odločitev slovenske vlade, da pošlje kontingent slovenskih vojakov na mednarodno Natovo operacijo v Latvijo v neposredno bližino ruske meje, je povsem nesmiselna in zaskrbljujoča," je na protestu povedala poslanka Združene levice (ZL) Violeta Tomič.

Protest na Prešernovem trgu v Ljubljani sta sicer skupaj z drugimi organizacijami pripravila Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije/Združena levica (TRS/ZL) in Gibanje za trajnostni razvoj.

Tomičeva: Načrtno zaostrovanje mednarodnih odnosov

Kot je poudarila Tomičeva, menijo, da "Slovenija ne sme biti del Natove načrtne geostrateške politike ustvarjanja konfliktov in zaostrovanja mednarodnih odnosov".

Po njenih besedah je glavni namen "množičnega Natovega kopičenja vojske in orožja na Baltiku in na Poljskem zastraševanje in teritorialno obkoljevanje Rusije kot neke vrste povračilni manever za dogodke v Ukrajini in rusko posredovanje v sirski krizi".

Pavšič: V Latviji ni vojne, država ni napadena

Vodja aktivistov TRS-ja Žiga Pavšič je medtem v izjavi za novinarje povedal, da "je pošiljanje vojakov v Latvijo popolnoma nesprejemljivo". "Tam ni nobene vojne, nihče jih ni napadel, še najmanj Rusija, in je popolnoma nesmiselno pošiljati vojake nekam, kjer lahko povzročajo zgolj trenje in nič drugega," je dejal.

Poudaril je še, da nekatere članice Nata svojih vojakov ne bodo poslale na Baltik, kar je v nagovoru zbranih poudarila tudi Tomičeva.

Poslali bodo do 50 pripadnikov SV-ja v več rotacijah

Poslanka ZL-ja je dejala še, da "odločitev o sodelovanju pri soustvarjanju nove hladne vojne z Rusijo presega vse meje zdravega razuma in je nož v hrbet tako slovenskim političnim in gospodarskim interesom kot tudi temeljnim človeškim vrednotam in spoštovanju človekovih pravic".

Vlada je dokončno odločitev o sodelovanju Slovenije v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latviji sprejela v začetku februarja. V bataljonu pod kanadskim poveljstvom, ki naj bi štel med 1000 in 1200 pripadnikov, bo sodelovalo do 50 pripadnikov Slovenske vojske v več rotacijah.

T. H.