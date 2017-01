Peskov: Ameriški vojaki na Poljskem grožnja za Rusijo

Slovenski vojaki v Latvijo

12. januar 2017 ob 15:02

Moskva - MMC RTV SLO

Uradni govorec ruskega predsednika Vladimirja Putina Dimitrij Peskov je krepitev ameriške vojaške navzočnosti na Poljskem označil za grožnjo ruski varnosti.

Na Poljsko je nedavno prispelo več kot 3.000 ameriških vojakov, kar je največja krepitev ameriških sil v v Evropi po koncu hladne vojne. Poleg tega v Nemčiji na nadaljnji transport v vzhodno Evropo čaka še več kot 80 ameriških tankov in več sto oklepnih vozil.

"Poteza ZDA ogroža naše interese in varnost. Gre za državo, ki niti ni v Evropi, pa krepi svojo navzočnost na naših mejah," je dejal Peskov.

Vzhodne članice Nata se "bojijo" Rusije

Krepitev sil je odgovor odhajaočega ameriškega predsednika Baracka Obame oziroma Nata na ruske "operacije" v Ukrajini. Vzhodne članice Nata, predvsem Poljska, Estonija, Latvija in Litva se namreč bojijo, da bi Rusija utegnila intervenirati tudi v njihovih deželah.

Slovenci predvidoma maja v Latvijo

Članice Nata so se zato dogovorile, da bodo na Poljsko, v Latvijo, Estonijo in Litvo poslale skupaj 4.000 vojakov. Enote bodo rotirale med posameznimi državami na vsakih devet mesecev. Slovenski prispevek pri "branjenju vzhodne meje" Evropske unije je 50 vojakov, ki bodo predvidoma maja odšli v Latvijo. Tam bodo v oporišču Adeži sestavljali mednarodni bataljon pod poveljstvom Kanade. V njem bodo sodelovali še Albanci, Italijani in Poljaki.

Že pred tem bosta ZDA in Poljska na Poljskem izvedli vojaško vajo "Atlantska odločnost".

A. V.