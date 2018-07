Prva julijska sobota: gneča in zastoji na cestah proti Hrvaški

Zastoji so tudi v Avstriji in na Hrvaškem proti Sloveniji

7. julij 2018 ob 10:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na številnih cestah proti meji s Hrvaško je gneča in nastajajo zastoji, na mejnih prehodih pa je podaljšano čakanje.

Zastoji nastajajo na podravski avtocesti proti Gruškovju, na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti Vrhniki, na primorski avtocesti pred Ravbarkomando proti Kopru, kjer je kolona vozil dolga dva kilometra, ter na cestah Lucija–Sečovlje, Šmarje–Dragonja, Jelšane–mejni prehod Jelšane, Rogatec–Dobovec in Lesce–Bled. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg en kilometer.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Starod, Metlika, Dobovec in Gruškovje. Vozniki trenutno najdlje čakajo na prehodih Dragonja in Sečovlje, za vstop po eno uro in petnajst minut, za izstop pa uro oz. uro in pol, ter na prehodu Dobovec, kjer je čakalna doba za izstop dve uri.

Zastoji so tudi v Avstriji in na Hrvaškem proti Sloveniji, poroča Prometnoinformacijski center (PIC).

G. C.