Razočarani ribiči opozarjajo: "Kazni prihajajo na naša imena in podjetja"

Čakajo, da bo Slovenija Evropski komisiji poslala pismo z elementi tožbe proti Hrvaški

12. marec 2018 ob 20:52

Koper - MMC RTV SLO, STA

Ribiči še naprej ostajajo v negotovosti in se izogibajo plovbi čez polovico Piranskega zaliva, do danes pa so od hrvaških organov prejeli skupno 70 kazni.

Njihov zastopnik na Hrvaškem, puljski odvetnik Ivica Senjak, je že pred nekaj tedni dopustil možnost, da bodo ob pomešanih datumih pri posameznih izdanih kaznih slovenski ribiči prejeli še kakšno kazen. V dobrih dveh tednih so tako od hrvaških organov dobili še 22 kazni oz. skupno 70, izdanih zoper osem ribičev med fizičnimi in pravnimi osebami.

Od sodišča za zdaj še niso prejeli dodatnih informacij na pritožbe, ki jih je vložil v imenu ribičev. Ob tem Senjak ni želel špekulirati, kdaj bi sodišče utegnilo odločati o zadevah, saj je praksa "raztegljiva" in lahko sodišče posamično kazen obravnava v enem mesecu, dveh, šestih mesecih ali še pozneje.

Ribiči niso optimistični

Slovenski ribiči medtem nimajo novih informacij glede postopkov proti njim oz. kaznih, ki so jim jih hrvaški organi izdali zaradi prečkanja sredinske črte v Piranskem zalivu, naj bo to od odvetnika, ki jih zastopa na Hrvaškem, ali od slovenskih oz. hrvaških organov, je pojasnil koprski ribič Silvano Radin.

Po njegovem vedenju slovenski ribiči v zadnjem obdobju niso bili v Piranskem zalivu - z izjemo enega čolna, ki za potrebe zavoda za ribištvo izvaja monitoring tudi med Piranom in Savudrijo. A tudi ta ni prečkal sredinske črte, saj se tudi njegov kapitan boji morebitnih kazni, je dodal Radin.

Kot je še povedal, zdaj predvsem čakajo, da bo Slovenija Evropski komisiji poslala pismo z elementi tožbe proti Hrvaški, čeprav ribiči sami ne gojijo posebnega optimizma: "Vemo, kako Evropa funkcionira glede vsega, kar se dogaja pod okriljem ribištva."

Prav tako so razočarani in negotovi, saj bo interventni zakon, ki ga je vlada sprejela decembra in ki ribičem zagotavlja finančno pomoč v primerih, ko bi pri ribolovu v morju pod suverenostjo Slovenije utrpeli materialno škodo, veljal dve leti, nihče pa ne ve, kaj se bo zgodilo potem. Poleg tega zakon ne govori o kaznih: "Na nas prihajajo kazni: na naša imena, naše priimke, na naša podjetja," je opozoril.

T. H.