Pritožbe hrvaških ribičev vložene, slovenski ribiči tik pred tem

Čakanje na odločitev sodišč

6. februar 2018 ob 12:18

Ljubljana/Pulj - MMC RTV SLO, STA

Slovenski odvetnik Miha Kozinc je vložil pritožbe hrvaških ribičev na kazni slovenske policije za kršitev meje na morju, hrvaški odvetnik Ivica Senjak pa bo pritožbe slovenskih ribičev vložil še danes.

"Bistvo pritožbe gre na postopek policije in na to, da na strani ribičev niso podani elementi krivde. Ali to drži ali ne, pa bo ocenilo sodišče," je povedal Kozinc. Odločitev sodišča bo pravnomočna in načeloma pritožba na to ne bo več mogoča. "Obstaja še možnost mednarodne intervencije, če gre za kršitve človekovih pravic, se pravi pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, vendar tam že lahko nastopajo hrvaški odvetniki, in če bo zadeva prišla tako daleč, bodo to sprožili hrvaški odvetniki," je še povedal Kozinc.

Pojasnil je še, da je primer hrvaških ribičev prevzel tudi zato, ker na področju Slovenije hrvaški odvetnik ne more zastopati strank.



Slovenski ribiči ravnali po slovenskih predpisih

Enako velja za slovenske odvetnike na Hrvaškem, zato so morali slovenski ribiči, ki jim je hrvaška policija izrekla kazni, ker so prečkali sredinsko črto v Piranskem zalivu, pomoč poiskati pri hrvaškem odvetniku. Slovensko kmetijsko ministrstvo jih je napotilo na odvetniško pisarno Ivice Senjaka v Pulju, ki bo pritožbe na plačilne naloge vložil še nocoj. Osemdnevni rok za to bi se sicer iztekel v petek.

Pritožbe bo utemeljil na podlagi dejstva, da je Slovenija sprejela predpise za implementacijo arbitražne odločitve in da so se slovenski ribiči ravnali v skladu s temi predpisi. "Menimo, da na strani slovenskih ribičev ni protipravnega delovanja, ker so načeloma ravnali v skladu s predpisi države. Tako da mislimo, da so to okoliščine, zaradi katerih ribiči ne bi smeli nositi posledic oz. da jih to opravičuje odgovornosti," je povedal Senjak.

Tudi o teh pritožbah bo odločalo sodišče za prekrške, če bo odločitev v škodo ribičev, bo možna še pritožba na višje sodišče. Senjak pričakuje, da bo sodišče za prekrške odločitev sprejelo v naslednjih dveh, treh mesecih.

Pravno pomoč krije država

Senjak trenutno zastopa pet slovenskih ribičev, ki so prejšnji teden skupaj prejeli 12 plačilnih nalogov. Največ, šest jih je dobil ribič Silvano Radin, od katerega terjajo plačilo kazni v skupni višini skoraj 12.000 evrov.

Pravno pomoč bo slovenskim ribičem krila slovenska država. Na kmetijskem ministrstvu pa tudi zatrjujejo, da slovenski ribiči ne bodo plačevali kazni za nekaj, česar niso storili, kajti t. i. prekrška ni bilo, saj so lovili v morju, ki je v skladu z mednarodnim pravom pod jurisdikcijo Republike Slovenije.

A. S.