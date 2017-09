Romana Tomc vložila kandidaturo za predsednico republike

Nastopila bo kot kandidatka SDS-a

26. september 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kandidatka SDS-a za predsednico republike Romana Tomc je v spremstvu poslancev in predsednika stranke vložila kandidaturo na Državno volilno komisijo. Kampanjo bo vodila pod sloganom Spoštovanje in sodelovanje.

Tomčeva je ob vložitvi kandidature dejala, da je ponosna na to, da je bila izbrana kot najboljša kandidatka v največji stranki v državi. Se pa zaveda, da na poti, na katero sedaj stopa, "ni časa za to, da bi v prve vrste postavljala stranko". V času svoje kampanje, kot je dejala, nima nobenih posebnih načrtov, jo bo pa vodila pod sloganom Spoštovanje in sodelovanje.

Ti dve besedi po njenih navedbah zajemata tudi njen program. "Poskušali bomo predstaviti svojim volivcem, kaj jim lahko ponudimo, kaj vemo in kaj znamo, kaj zastopamo in kakšne so naše vrednote." Tomčeva je ob tem poudarila, da bo kampanja relativno kratka, zato upa, da "nas bodo lahko prepoznali tudi tisti, ki nas še ne poznajo".

Sedmerica kandidatov

Tomčeva je na Državno volilno komisijo prišla v spremstvu poslancev SDS-a, pospremil jo je tudi predsednik SDS-a Janez Janša, ki je dejal, da si po več kot četrt stoletja samostojnosti Slovenija "zasluži predsednico, in to predsednico, ki bo predsednica vseh Slovenk in Slovencev, tako tistih, ki živimo tukaj v matični domovini, kot tudi tistih, ki živijo v zamejstvu in po svetu". Poudaril je, da si Slovenija v teh negotovih časih zasluži predsednico, ki bo združevala in povezovala in se borila proti delitvi na prvorazredne in drugorazredne državljane.

Tomčeva se je z vložitvijo kandidature pridružila šestim kandidatom, ki so to doslej že storili. To so aktualni predsednik republike Borut Pahor, predsednica NSi-ja Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec, ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, kandidatka stranke Glas za otroke in družine Angelca Likovič in koprski župan Boris Popovič.

L. L.