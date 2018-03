SDS in NSi zahtevata obravnavo poročila o žilnih opornicah

Poslanci SDS-a in NSI-ja zahtevajo sklic izredne seje

27. marec 2018 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci SDS-a in NSi-ja zahtevajo sklic izredne seje DZ-ja, na kateri bi obravnavali končno poročilo parlamentarne preiskovalne komisije, ki je ugotavljala zlorabe pri nabavah žilnih opornic.

Predsednica komisije in poslanka SDS-a Jelka Godec je poudarila, da so v komisiji, ki je ugotavljala zlorabe v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, vložili ogromno kakovostnega dela, zato bi bila velika škoda, če državni zbor poročila ne bi niti obravnaval.

Preiskovalna komisija je delati začela maja 2016. Na 35 rednih sejah in 20 izrednih so zaslišali 51 prič. Pred tednom pa je sprejela tudi sklepno poročilo, ki je bilo v ponedeljek vloženo v DZ in poslano vsem poslancem. Končno poročilo zajema tako javni del kot tudi dve dodatni sklepni poročili, v katerih so zaslišanja prič brez navzoče javnosti in določeni dokumenti, ki so jih zaradi oznake interno ali varovanja podatkov obravnavali na zaprtem delu seje.

Godčeva je v ločenem mnenju povzela tudi svoje poglede na delo preiskovalne komisije in poglede na del vmesnega in končnega poročila. Komisija je namreč, potem ko je bilo končno poročilo že napisano in poslano v obravnavo članom komisije, prejela gradivo Rada Pezdirja, ki naj bi nakazovalo, da je Janez Zemljarič pred komisijo krivo pričal. Godčeva je zato članom predlagala, naj sprejmejo predlog, s katerim bi predlagali pristojnim organom, naj preverijo okoliščine. A člani komisije predloga niso podprli, zato je Godčeva v ločenem mnenju zapisala, da bi bilo smiselno, da to preverijo pristojni organi.

Komisija sicer v končnem poročilu vsem ministrom za zdravje od leta 2003 do leta 2016 očita objektivno odgovornost, zdajšnji ministrici Milojki Kolar Celarc pa subjektivno odgovornost. Za Harija Furlana, Boruta Miklavčiča in Petra Weissensteinerja komisija pristojnim organom predlaga, naj raziščejo sume kaznivih dejanj.

La. Da.