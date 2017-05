SDS in SD se že spoprijemata za vodstvo v priljubljenosti

SNS-u namerili 4,1-odstotno podporo

8. maj 2017 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

SDS po strankarski podpori ostaja na prvem mestu s 13,8 odstotka, tesno za petami mu z 12,8-odstotno podporo sledi SD. Na tretjem mestu je ZL (9,2 odstotka) in na četrtem SMC (7,3 odstotka).

Peto in šesto mesto zasedata NSi s 5,9 odstotka in DeSUS s 5,8 odstotka podpore, kar je za obe stranki boljši rezultat kot prejšnji mesec, kaže tokratna anketa Dela. Med zunajparlamentarnimi strankami najbolje kaže SNS-u s 4,1-odstotno podporo, a bo za bolj celovito vrednotenje podpore treba počakati na prihodnja merjenja javnega mnenja. Bolje kaže tudi SLS-ju (3,0 odstotka), medtem ko je stranka Glas za otroke in družine (GOD) izgubila nekoliko podpore (2,3 odstotka).

Nasploh pogled na lestvico priljubljenosti strank ter na oceno dela vlade in državnega zbora ni bistveno drugačen kakor v preteklih Delovih anketah, saj se vrstni red med akterji ni pomembno spreminjal. Je pa zaznati nekaj nihljajev navzgor in navzdol pri nekaterih strankah. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je podpora večini povečala, razen SDS-u, SMC-ju in GOD-u.

Vlada si počasi pridobiva podporo nazaj

Po strmem marčevskem padcu podpore vladi se je zgodil premik v pozitivno smer, saj se ji podpora že drugi mesec zapored povečuje (srednja ocena 2,52). Večje podpore je bil tokrat deležen tudi državni zbor (srednja ocena 2,50).

Majski barometer priljubljenosti politikov ni prinesel nič novega. Predsednik republike Borut Pahor še vedno vodi, čeprav so mu anketiranci tokrat namenili nekoliko nižjo srednjo oceno (3,59). Drugo in tretje mesto še naprej zasedata evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka Tanja Fajon, medtem ko je predsednik državnega zbora Milan Brglez še nekoliko povečal razliko pred petouvrščenim predsednikom SD-ja in kmetijskim ministrom Dejanom Židanom.

Spletno in telefonsko anketo je za uredništvo Dela med 26. aprilom in 5. majem na reprezentativnem vzorcu 1.010 odraslih državljanov opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik.

A. Č.