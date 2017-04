Vox populi: Podpora vladi pada, SDS ostaja na vrhu med strankami

Anketa agencije Ninamedia

23. april 2017 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Delo vlade kot neuspešno ocenjuje že skoraj 67 odstotkov vprašanih. Kljub majhnemu padcu podpore SDS ohranja vodilno mesto na strankarski lestvici, SMC pa je nekoliko pridobil podporo.



Delo vlade kot neuspešno ocenjuje 66,8 odstotka vprašanih, kot uspešno pa 31,2 odstotka. Delež neopredeljenih se je z 1,6 povečal na dva odstotka.

2017 Januar Februar Marec April Uspešno 40 % 40 % 36 % 31 % Neuspešno 52 % 55 % 62 % 67 %



SDS bi po izsledkih aprilske ankete volilo 13,9 odstotkov vprašanih, sledita SD z 10,2-odstotno podporo in SMC, ki bi jo volilo 7,9 odstotka anketirancev. SMC je v podpori od minulega meseca prehitel DeSUS, ki je s 6,8-odstotno podporo s tretjega padel na četrto mesto v zaupanju javnosti med strankami.

Na petem mestu je ZL, za katero bi glasovalo 6,5 odstotka vprašanih, sledi NSi s 5,6-odstotno podporo. Podpora javnosti Zavezništvu ostaja enaka kot marca, 0,2-odstotna.

Za katero drugo stranko bi se odločilo 2,6 odstotka vprašanih, 17,3 odstotka pa se jih na volitve ne bi podalo. Na vprašanje o podpori strankam se ni opredelilo 29 odstotkov anketiranih.

Ob upoštevanju glasov opredeljenih anketirancev bi SDS v parlamentu pripadlo 24 sedežev, SD bi jih zasedla 17 in SMC 14. DeSUS bi osvojil 12 sedežev, ZL 11, NSi pa 10 sedežev.

2017 Januar Februar Marec April SDS 22 22 25 24 SD 18 16 20 17 SMC 18 17 11 14 DeSUS 7 9 12 12 ZL 12 10 11 11 NSi 11 10 9 10 SLS 0 4 0 0



Priljubljenost politikov

Tudi aprila je najbolj priljubljen politik v državi predsednik republike Borut Pahor, sledita mu evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka Tanja Fajon. V primerjavi z marcem je v priljubljenosti predsednika SD-ja in kmetijskega ministra Dejana Židana prehitel predsednik DZ-ja Milan Brglez. Sledita jima pravosodni minister Goran Klemenčič in ljubljanski župan Zoran Janković.

Podpora javnosti pa je padla tako predsednici NSi-ja Ljudmili Novak, ki je tokrat zasedla 10. mesto (marca 6.), kot premierju Miru Cerarju. Ta je z devetega padel na 11. mesto.

Al. Ma.