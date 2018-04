SDS na volitve z vsemi aktualnimi poslanci

Na kandidatni listi tudi nekatera prepoznavna imena

26. april 2018 ob 20:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SDS je razkril, da se v volilno tekmo podaja z vsemi aktualnimi poslanci, ki se jim bodo pridružila še nekatera prepoznavna imena. Vsi kandidati se bodo predstavili na osrednji konvenciji stranke 11. maja v Celju.

Kandidatke in kandidate SDS-a druži prizadevanje za skupno dobro, za blaginjo in varnost slovenskih državljanov, so sporočili iz stranke. "Slovenske države brez slovenskega naroda ni, zato bodo slovenska tradicija, jezik in kultura vedno v središču naših programov," so zatrdili.

Stranke oziroma liste, ki želijo sodelovati v predvolilnih oddajah in spletni klepetalnici RTV Slovenija, morajo za to izraziti pisni interes - rok za prijave se izteče ta četrtek, 26. aprila, opolnoči. Zamudniki ne bodo mogli sodelovati. Podrobnejši pogoji za sodelovanje, seznam in datumi predvolilnih oddaj so v Pravilih, objavljenih na naši spletni strani.

SDS se bo zavzela za enaka merila za vse in odpravila neupravičene privilegije lažnih elit, so napovedali. Prav tako so med prednostnimi cilji decentralizacija, okrepitev lokalne samouprave in pomoč razvojno ogroženim regijam, mestom in občinam. "Slovenec bo enakopraven in enakovreden drugim Evropejcem po znanju, vrednotah, veščinah in zaslužku," so še navedli.

V nekaterih okrajih se obetajo zanimivi boji

Kot so zapisali v SDS-u, je na listi 88 posameznikov in posameznic od sicer evidentiranih več kot 200 kandidatov in kandidatk. Na listi je 39 žensk. 11 kandidatov je mlajših od 35 let, najmlajši kandidat je rojen leta 1996. SDS ponuja štiri doktorje znanosti in 13 magistrov znanosti.

V nekaterih volilnih okrajih, med drugim v Kamniku in Grosuplju, jih čakajo zanimivi boji. V Grosuplju bo namreč kandidiral predsednik SDS-a Janez Janša, pomeril pa se bo z ministrom za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Petrom Gašperšičem, ki kandidira na listi SMC-ja, in glavnim tajnikom NSi-ja Robertom Ilcem.

Precej konkurence bo imel predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleš Hojs, ki bo za SDS kandidiral v Kamniku. Nekdanjemu podpredsedniku NSi-ja bodo nasproti stali novoizvoljeni predsednik NSi-ja Matej Tonin, poslanka DeSUS-a Julijana Bizjak Mlakar in tamkajšnji župan Marjan Šarec s svojo stranko.

Kje bo kdo kandidiral?

Aktualni poslanci SDS-a naj bi sicer večinoma kandidirali v okrajih, kjer so bili uspešni pred štirimi leti. Ne pa Vinko Gorenak, ki bo tokrat kandidiral v Celju, ki za kandidate SDS-a sicer velja za težko izvoljiv okraj.

Med bolj prepoznavnimi imeni v kranjski volilni enoti so ob aktualnih poslancih Branku Grimsu, Marku Pogačniku in Žanu Mahniču ter Hojsu še evropska poslanka Patricija Šulin, ki kandidira v Idriji, nekdanji poslanec Bojan Homan in voditelj na Nova24 TV Jure Ferjan.

Na kandidatni listi v postojnski volilni enoti sta nekdanji poslanec in podpredsednik stranke Zvone Černač in Silvano Radin, eden tistih ribičev, ki so zaradi hrvaškega neupoštevanja arbitražne sodbe tarče tamkajšnjega kmetijskega ministrstva, ki mu neumorno pošilja plačilne naloge. Radin bo kandidiral v Kopru, in sicer v petem volilnem okraju.

Nekdanja državna sekretarka na šolskem ministrstvu Mojca Škrinjar je na kandidatni listi v okraju Ljubljana Šiška, v okraju Vič Rudnik pa bo kandidiral poslanec Anže Logar. Na mariborskem koncu bo med drugim kandidiral predsednik tamkajšnjega mestnega odbora SDS-a Zvonko Zinrajh.

V Domžalah bo na listi SDS-a kandidirala operna pevka Alenka Gotar, ki je Slovenijo zastopala na Evroviziji.

Med kandidati v novomeški volilni enoti sta medtem predsednica odbora za zdravje pri strokovnem svetu SDS-a Alenka Forte, ki bo kandidirala v Trbovljah, in Maja Kocjan iz Civilne iniciative Bela krajina, ki si je prizadevala proti vzpostavitvi migrantskega centra na omenjenem območju. Slednja bo vpisana na glasovnicah v Črnomlju.

Sa. J.