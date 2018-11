Nasprotovanje SDS-a, da bi bila Slovenija med državami, ki bodo z aklamacijo sprejele marakeško deklaracijo, in predlog, da bi se o tem volivci izrekali na posvetovalnem referendumu, se na njihovem izidu tako rekoč ne pozna, ugotavlja Delo. Foto: BoBo Dodaj v

SDS-u anketa kaže dvakrat višjo podporo kot drugim strankam

Javnomnenjska anketa Dela

26. november 2018 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po javnomnenjski anketi bi na volitvah zanesljivo znova zmagal SDS, ki bi osvojil več glasov kot drugo- in tretjeuvrščeni stranki skupaj, kaže anketa Dela.

SDS ima v zadnjem mesecu sicer za 0,3 odstotne točke slabši izid, kot ji je kazala oktobrska Delova anketa, a je še vedno daleč pred preostalimi strankami z 18,3 odstotka podpore. Med vladnimi strankami se je najbolje odrezal SD, ki mu anketa kaže 8,9-odstotno podporo, sledi LMŠ s sedmimi odstotki. Na četrtem mestu je Levica (6,1 %), nato pa NSi (5,5 %), SNS (3,8 %), SLS (3,8 %), SMC (3,7 %), DeSUS (3,4 %) in SAB (3,2 %).

Po uvrstitvi je ta mesec največji skok uspel dvema strankama – SNS-u, ki je tokrat za Levico in NSi na petem mestu, in to skupaj z zunajparlamentarnim SLS-om, ki se mu je, najbrž zaradi vpliva lokalnih volitev prejšnjo nedeljo, podpora v zadnjem mesecu tako rekoč podvojila.

Lestvica priljubljenosti

Tudi v novembru ostaja najbolj priljubljen politik predsednik republike Borut Pahor. Precejšen skok pa je uspel predsedniku vlade Marjanu Šarcu – prehitel je evropsko komisarko Violeto Bulc ter poslanko Tanjo Fajon. V prvo peterico Barometra priljubljenosti se je uvrstil še poslanec SDS-a Anže Logar, ki mu je na volitvah za ljubljanskega župana uspelo prepričati slabih trideset odstotkov volivcev. Zorana Jankovića so anketirani postavili na sedmo mesto in je politik, ki je v primerjavi z oktobrom doživel največji skok navzgor.

Anketo je za Delo izvedla agencija Mediana na vzorcu 714 ljudi med 13. in 22. novembrom.

