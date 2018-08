SDS za podpredsednika DZ-ja predlaga Jožeta Tanka

Dva podpredsednika DZ-ja prihajata iz vrst koalicije, eden iz vrst opozicije

22. avgust 2018 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na četrtkovi izredni seji bodo poslanci volili novega predsednika DZ-ja ter dva podpredsednika iz vrst koalicije in podpredsednika iz opozicije, v največji opozicijski stranki SDS na to mesto predlagajo Jožeta Tanka.

Poslanke in poslanci bodo v četrtek zaključili petkovo izredno sejo, na kateri so izvolili predsednika vlade, nato pa se bodo po premoru zbrali na novi izredni seji, na kateri bodo glasovali o novem predsedniku in podpredsednikih državega zbora, je sklenil kolegij predsednika DZ-ja.

Prejšnji teden sta bila vložena predloga, da se na podpredsedniški mesti izvoli poslanki Tino Heferle (LMŠ) in Moniko Gregorčič (SMC), a so v skladu z dogovorom znotraj bodoče koalicije v SMC-ju napovedali umik kandidature Gregorčičeve. Podpredsedniško mesto bo tako pripadlo DeSUS-u, čeprav trenutno še ni jasno, koga bodo predlagali. Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je po seji kolegija pojasnil, da bo njihov predlog verjetno izoblikovan do četrtka ter da bodo o tem v stranki še razpravljali. Na vprašanje, ali bi bil sam pripravljen postati podpredsednik, pa je odgovoril, da ga zanima predvsem vodenje poslanske skupine.

Tonin bo odstopil po izvolitvi podpredsednika DZ-ja

Po volitvah obeh podpredsednikov DZ-ja iz vrst koalicije oziroma vsaj enega, če DeSUS predloga ne bo vložil, pa bo sedanji predsednik DZ-ja Matej Tonin podal svoj odstop. Za izredno sejo, ki bo sledila, za zdaj še ni podrobne časovnice. Kolegij je danes nanjo uvrstil zgolj eno točko, mandatno-volilne zadeve, v okviru katere bodo obravnavali zadeve, predložene do začetka obravnave te točke.

Za zdaj je določeno, da bodo v okviru te točke potrdili mandat nadomestni poslanki, ki bo v DZ prišla namesto novega predsednika vlade Marjana Šarca. To bo Karla Urh. Na tajnih volitvah bodo odločali o podpredsedniku DZ-ja iz vrst opozicije. Predlog za novega predsednika DZ-ja pa bo lahko vložen šele po seznanitvi z odstopom dosedanjega predsednika, je Matej Tonin pojasnil na kolegiju. V koaliciji so napovedali kandidaturo predsednika SD-ja Dejana Židana.

Tonin je še napovedal, da bodo uvodne obrazložitve predlagateljev in predstavitve poslanskih skupin ter razpravo poslank in poslancev opravili v skladu s parlamentarno prakso pri mandatno-volilnih zahtevah, kar pomeni, da bo potekala sprotna prijava na seji, vsak od razpravljavcev bo imel možnost, da razpravlja pet minut, vsak poslanec pa bo razpravljal le enkrat.

Tonin Židanu zaželel vse dobro

Po seji kolegija je Tonin pojasnil, da v četrtek ne pričakuje nobenih zapletov. Židanu je zaželel vse dobro, da bo parlament vodil po najboljših močeh, saj "boljše, kot ga bo vodil, boljše bo za vse nas". Pri tem je ocenil, da bo Židan imel zahtevno delo, saj je v DZ-ju deset poslanskih skupin in so interesi zelo različni, kar se kaže tudi na kolegijih predsednika DZ-ja.

Po Toninovih napovedih bosta primopredajo z novim predsednikom DZ-ja opravila že v četrtek ali pa v petek. Sam pa se, kot je dejal, po dveh mesecih mirne vesti podaja v poslanske vrste. Vodja poslanske skupine NSi-ja po njegovih navedbah sicer ostaja Jožef Horvat.

VIDEO Stranke sestavljajo novo vlado

La. Da.