Še danes čas za plačilo dohodnine iz drugega svežnja

123.542 zavezancev v tej tranši

31. julij 2017 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izteka se rok za doplačilo dohodnine za leto 2016 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija in niso podali ugovora.



Zavezanci lahko odmerjeni davek poravnajo v več obrokih. "Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo v treh obrokih," so v sporočilu za javnost zapisali na finančni upravi (Furs). V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov.

Roka za vložitev obrazca ni, Furs pa sicer zavezancem priporoča, da ga vložijo čim hitreje. "Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku," so dodali.

Osnovne informacije glede obročnega odplačila so objavljene v spletni brošuri Davki na 1, 2, 3. Podrobnejše informacije pa so objavljene na spletni povezavi Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka.

Furs je v drugem svežnju poslal 566.269 izračunov, od tega jih je 123.542 (21,8 odstotka) z doplačili, 338.469 (59,8 odstotka) z vračili, 104.258 (18,4 odstotka) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. Doplačil je skupaj za 47,48 milijona evrov, vračil pa za 183,66 milijona evrov. Povprečno doplačilo je 384 evrov, povprečno vračilo pa 543 evrov.

Medtem ko morajo zavezanci z doplačili to poravnati do vključno 31. julija, pa je Furs vračila zavezancem nakazal 28. julija. Zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, za kar se je rok iztekel konec junija, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Izteka se tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija na dom niso prejeli informativnega izračuna. Obrazec za odmero dohodnine je dostopen na finančnih uradih in na spletni strani Fursa, napoved je mogoče poslati tudi v elektronski obliki.

Al. Ma.