Sedem županskih kandidatov na Jesenicah, med njimi tudi zdajšnji župan Mencinger

Mencinger občino vodi od leta 2006

10. november 2018 ob 18:52

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Na Jesenicah se obeta zanimiva županska tekma. Volivci bodo lahko izbirali kar med sedmimi kandidati, med katerimi so tudi kuharska mojstrica Alma Rekić, nekdanji hokejist Miha Rebolj in Delov novinar Blaž Račič ter zdajšnji župan Tomaž Tom Mencinger.

62-letni Tomaž Tom Mencinger, ki je na čelu občine od leta 2006, se je, čeprav je župan le za polovični delovni čas, po daljšem razmisleku odločil za vnovično kandidaturo, tudi tokrat s podporo SD-ja. Kot zagotavlja, ima dovolj izkušenj, energije in idej za četrti mandat, nadaljevati pa namerava zastavljeno delo.

Med projekti, ki jih poudarja, so ureditev poslovnega območja, urejanje otroških igrišč, povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj, nadaljevanje energetske sanacije javnih objektov, cenejši mestni avtobusni prevoz, vrnitev policijske postaje v mesto, ohranitev splošne bolnišnice in obnova srednje šole.

Nekdanji hokejist

Mencinger je imel leta 2014 pet protikandidatov, letos pa jih ima šest. Tako kot pred štirimi leti, ko je zasedel tretje mesto, se bo za funkcijo s podporo SMC-ja potegoval aktualni podžupan Miha Rebolj. 41-letni nekdanji hokejist bo v primeru izvolitve vzpostavil koncept poslovnega mesta s spodbudami lokalnim podjetjem, ki bi zaposlovala mlade.

Sobodajalcem bi ponudil projekt zadružnega razpršenega hotela. Vzpostaviti namerava zavod za šport in turizem, obnoviti kopališče, na Stari Savi urediti prostor za mlade, zgraditi celotno traso razgledne poti med Hrušico in Koroško Belo, začeti postopke za gradnjo knjižnice in uvesti participativni proračun.

Masterchef sodnica

Med kandidati je tudi Alma Rekić, sodnica v oddaji Masterchef. 37-letna organizatorka gostinstva in turizma je kandidatka Levice, za kandidaturo pa se je odločila, ker vidi, da si Jesenice zelo želijo sprememb in na županskem mestu potrebujejo osebo s svežimi pogledi.

Rekićeva poudarja področje sociale. Med drugim napoveduje socialno kartico, ljudsko kuhinjo in socialna stanovanja, hkrati pa tudi boljši nadzor nad občinskimi investicijami in reševanje problematike smradu z deponije Mala Mežakla. Zadnje v svojem programu poudarjajo tudi preostali županski kandidati.

Edini nestrankarski kandidat

Edini nestrankarski kandidat je Blaž Račič, ki kot dopisnik Dela z območja Gorenjske dobro pozna jeseniško občino in njene težave. 44-letni diplomirani politolog meni, da so Jesenice ostale brez razvojnega koncepta. Kot župan bi naredil vse, da bi mladi ostajali na Jesenicah, da bi dobili zaposlitev in stanovanje. Napoveduje tudi ureditev kampa na Hrušici, participativni proračun in profesionalizacijo dejavnosti ter zaposlovanje v društvih.

Številne obljube: nova knjižnica, brezplačni prevozi, obnova vodovoda

Vnovič se bo za župansko funkcijo potegoval Janko Pirc, tokrat s podporo LMŠ-ja. 52-letni diplomirani organizator, ki je zaposlen v radovljiški občinski upravi, bi se kot župan trudil za ustvarjanje trdnih temeljev za nadaljnji razvoj Jesenic in povezovanje. Med prioritetami navaja sanacijo plazu nad Koroško Belo, novo knjižnico, stanovanja za mlade, participativni proračun in športnorekreacijski center.

Da so na Jesenicah številne nerešene zadeve, meni županski kandidat SDS-a Žarko Štrumbl. 62-letni profesor zgodovine in sociologije bi, kot pravi, kot župan poskrbel, da ob zastojih na avtocesti vozniki ne bi uporabljali obvoza skozi Jesenice. Podaljšal bi železniško progo do Hrušice, za občane uvedel brezplačni mestni potniški promet in v industrijsko cono skušal privabiti čim več zasebnih vlagateljev.

64-letna pravnica in direktorica zasebnega podjetja Vigo Jesenice Gordana Ana Višnar Župančič, ki je kandidatka stranke DeSUS, meni, da je občino mogoče voditi kot uspešno gospodarsko družbo. Poudarek bi dala izobraževanju in znanju, med njenimi konkretnimi projekti pa so ustanovitev stanovanjskega sklada za mlade, obnova vodovodnega omrežja in nadaljevanje energetske sanacije stavb.

G. C.