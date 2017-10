Seja DZ-ja: Premier bo odgovarjal poslancem

Vprašanja za vlado

16. oktober 2017 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poslanci redno oktobrsko sejo začenjajo z vprašanji premierju in ministrom. V nadaljevanju bo znova na preizkušnji spremenjen zakon o kazenskem postopku. Ta zaradi podanega veta potrebuje 46 glasov za potrditev. Minister Klemenčič jih še išče.

Premier Miro Cerar bo odgovarjal o odpravi varčevalnih ukrepov in investicijah za gospodarski razvoj, o ugotavljanju položajne in politične odgovornosti za nastanek bančne vrzeli, o zagotavljanju enakih meril za vse državljane in o dopolnitvi ustave, s katero bi se narodnim skupnostim, po izvoru iz razpadle SFRJ, priznal status manjšinskih narodnih skupnosti.

Klemenčič še nima 46 glasov za zakon

Sicer pa bodo na oktobrski seji znova odločali o spremembah zakona o kazenskem postopku, ki rahlja pravila za pospešitev predkazenskega postopka. V Državnem svetu so na zakon izglasovali veto in ga vrnili poslancem. Ti so ga sicer prejšnjič potrdili z 32 glasovi, da bi obveljal, pa jih v drugo potrebuje 46. Minister za pravosodje Goran Klemenčič bo torej še moral iskati podporo.

Sejo Državnega zbora lahko od 12. ure naprej spremljate na 3. programu TV Slovenija in prek RTV 4D.

