Sestanek petih levosredinskih strank in NSi-ja

Šarec in Janša čakata na razgovor s Pahorjem

26. junij 2018 ob 16:56,

zadnji poseg: 26. junij 2018 ob 18:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Predstavniki strank LMŠ, SD, SMC, SAB, DeSUS in NSi so se prvič sešli na sestanku o morebitnem povolilnem povezovanju, LMŠ sicer že pripravlja osnutek koalicijske pogodbe kot izhodišče za nadaljnja pogajanja.

Iz LMŠ-ja so sporočili, da so se danes srečali generalni tajniki strank LMŠ, SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS. Srečanje je bilo informativne narave, dogovorili pa so se o načinu srečevanj in usklajevanj v prihodnje.

V Šarčevi stranki zdaj pripravljajo osnutek koalicijske pogodbe, o katerem se bodo nato z morebitnimi koalicijskimi partnerji poskušali uskladiti. Kakšna bo dinamika programskih usklajevanj, v katera naj bi vpletli strokovnjake s posameznih področij iz posameznih strank, še ni znano, prav tako tudi ne, ali se bodo predstavniki omenjenih strank za skupno mizo znova sešli še ta teden.

Šarec: Situacija je izjemno težka

Marjan Šarec je za Radio Slovenija dejal, da ni prepričan, da bo do razgovora s predsednikom republike Borutom Pahorjem že imel potrebnih 46 glasov za oblikovanje vlade. "Ni nujno, da se bo takrat že vedelo, neka naglica ni na mestu," je previden Šarec, ki pravi, da bodo pogovori o morebitni koaliciji potekali z veliko mero občutljivosti: "Ker se zavedamo, da je situacija izjemno težka. In mislim, da bo treba imeti veliko mero potrpljenja in da bo vsak moral najprej premisliti, kje bo stopil korak nazaj, ne pa, kaj bo izkoristil zase," je za Radio Slovenija še povedal Šarec.

Po petkovi ustanovni seji državnega zbora zdaj parlamentarne stranke čakajo na začetek posvetovanj pri predsedniku Pahorju, ki je prva srečanja napovedal že za konec tega tedna. Pahor je v ponedeljkovi oddaji Studio ob sedemnajstih na Radiu Slovenija ponovil, da bo mandat najprej ponudil zmagovalcu volitev, predsedniku SDS-a Janezu Janši.

Janša: Noben pogovor ni odveč

Janša je ob robu srečanja predstavnikov parlamentarnih strank pri premierju, ki opravlja tekoče posle, Miru Cerarju, dejal, da pridejo koalicijske pogodbe na vrsto šele po tistem, ko se bo Pahor odločil, ali in komu bo podelil mandat za sestavo vlade.

Ob tem je navedel, da so doslej sicer že opravili več pogovorov z drugimi strankami, ni pa želel povedati, s katerimi. "Res pa je, da je samo Nova Slovenija prišla z odprtimi vprašanji, na ta način, da so vedeli, kaj piše v našem programu, mi smo vedeli, kaj piše v njihovem, kje so stične točke in razlike," je dejal.

Dodal je, da ima SDS predlog koalicijske pogodbe pripravljen, da imajo pripravljenih 14 pogajalcev z ekipami in da lahko ta proces zelo hitro izpeljejo. O omenjenih pogovorih med šestimi strankami, ki jih vodi Šarec, pa je dejal, da so vsi pogovori koristni. "Če se kakšna dilema odpravi že prej, preden stečejo formalni postopki, pač toliko bolje, bodo ti postopki hitrejši. Če se ugotovi, da nekdo drug lahko sestavi večino prej, ne pa mi, ki smo zmagali na teh volitvah, potem se mi s tem ne bomo niti ukvarjali. Tako da noben pogovor ni odveč," je še dejal.

