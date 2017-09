Sindikat državnih organov: odgovornost za preplačane plače je na delodajalcih

8. september 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 8. september 2017 ob 18:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sindikatu državnih organov Slovenije vztrajajo, da je odgovornost za preveč izplačane plače na delodajalski strani in da za to delavci ne morejo odgovarjati.

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je po današnji novinarski konferenci sindikata poudaril, da so delodajalci tu močnejša stran in če so delali napake oziroma oškodovali javna sredstva, naj odgovarjajo šefi kadrovskega poslovanja in predstojniki organov.

A v sindikatu ugotavljajo, da vlada očitno ne želi ugotavljati materialne in kazenske odgovornosti managementa in predstojnikov, ki so s svoji podpisom omogočili, da je prišlo do nepravilnosti in zlorab zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Po Verkovih besedah je sicer v klasični državni upravi takšnih primerov zelo malo, več pa jih je pri posrednih proračunskih uporabnikih, javnih zavodih, skladih in agencijah. Kot je dejal, bi nova rešitev ponovno sprožila številne postopke, nato pa bodo sodišča spet "mlela" nekaj let.

Po prehodu v nov plačni sistem v letu 2008 je namreč prišlo tudi do nepravilnih prevedb, zaradi česar so delodajalci od javnih uslužbencev kasneje terjali vračilo preveč izplačanih plač. A je nato konec lanskega leta vrhovno sodišče zavzelo drugačno stališče in v enem takih primerov zahtevek delodajalca zavrnilo kot neutemeljen.

Bodo javni uslužbenci vračali preveč izplačane plače?

V obrazložitvi sodbe je med drugim zapisalo, da je bila za zakonitost in skladnost pogodb o zaposlitvi prvenstveno odgovorna tožeča stranka, torej delodajalec. Z novim predlogom spremembe 3. a člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju pa bi določili primere, ko je javni uslužbenec vendarle dolžan vrniti preveč izplačane plače. In sicer naj bi javne uslužbence k temu zavezali v primerih očitnih nepravilnosti, ko se predpostavlja, da bi se morali zavedati, da prejemajo plačo, do katere niso upravičeni.

V Sindikatu državnih organov Slovenije so opozorili tudi, da so prostori ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Kotnikovi 28 neustrezni in resno ogrožajo zdravje zaposlenih. Po Verkovih navedbah je prostore nekdaj uporabljala Iskra Optika in tam shranjevala različne snovi in čeprav so zidove oblekli in obdelali, več uslužbenk opozarja, da je, če ne odprejo oken, v zgradbi nemogoče zdržati. Verk je izpostavil emisije PCB in napovedal, da bodo zahtevali nevtralne meritve, razmišljajo tudi o odškodninski tožbi, ker pristojni za to vedo, a ne ukrepajo.

