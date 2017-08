Za vlado zahteve sindikatov državne uprave povsem nerazumne

Štirikratno plačilo nadur nerazumna zahteva?

25. avgust 2017 ob 20:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po oceni vlade so sredi julija poslane stavkovne zahteve sindikatov državne uprave povsem nerazumne. Vlada je začudena, ker pogajanja sploh še niso zaključena.

Spomnimo, da je skupni stavkovni odbor Sindikata državnih organov Slovenije, Sindikata carinikov Slovenije, Sindikata ministrstva za obrambo, Sindikata veterinarjev Slovenije, Sindikata vojske, obrambe in zaščite ter Sindikata pilotov ministrstva za obrambo je na predsednika vlade Mira Cerarja in ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja 17. julija naslovil stavkovne zahteve, 18. avgusta pa jima je poslal zahteve še enkrat, tokrat nekoliko dopolnjene.

Kot so na vladi zapisali v sporočilu za javnost po današnji dopisni seji, vlada "nad posredovanimi stavkovnimi zahtevami izraža začudenje, saj ugotavlja, da so bile poslane v času, ko so pogajalske aktivnosti (pogajanja med vlado in sindikati za odpravo anomalij v plačnem sistemu in za sklenitev aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev) še v teku". Prav tako so začudeni nad tem, da so zahteve poimenovane stavkovne, "čeprav za to ne obstaja noben utemeljen razlog", so prepričani.

Ob tem so pojasnili, da so se vsebinsko zahtevna pogajanja med vladno in sindikalno pogajalsko skupino na temo odprave anomalij v plačnem sistemu začela spomladi letos in so se v obsežnem delu zaključila s podpisom aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor ter aneksov k panožnim kolektivnim pogodbam v zvezi z odpravo anomalij v plačnem sistemu za delovna mesta do 26. plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe. V delu, ki se nanaša na odpravo anomalij v plačnem sistemu za delovna mesta nad 26. plačnim razredom, se bodo pogajanja nadaljevala predvidoma že v začetku septembra, so pojasnili na vladi.

Nerazumna zahteva štirikratnega plačila nadur

Kot so prepričani, sta povsem nerazumni že prvi dve stavkovni zahtevi sindikatov, in sicer zahteva po linearnem dvigu plače za štiri plačne razrede in ponovna zahteva za odpravo anomalij v plačnem sistemu. Ob tem so navedli, da so bili podpisniki zahtev ves čas aktivno prisotni na večmesečnih in vsebinsko zahtevnih pogajanjih, kjer je bila možnost za dialog o vseh dilemah in pomislekih.

Po vladnih ocenah so povsem nerazumne tudi zahteve podpisanih sindikatov po različnih dodatkih k plači, med katerimi so štirikratno plačilo nadurnega dela, višanje prispevnih stopenj za poklicne pokojnine ter pavšalno 20-odstotno znižanje delovne obveznosti za vse zaposlene nad 50. letom starosti.

G. K.