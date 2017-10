Sindikat poklicnih gasilcev in vladni pogajalci so se razšli brez dogovora

Zahtevajo odpravo plačnih anomalij

27. oktober 2017 ob 07:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sindikatu poklicnih gasilcev z vladno ekipo v četrtek ni uspelo doseči dogovora glede zahtev gasilcev po odpravi plačnih anomalij. Kdaj bodo znova sedli za skupno mizo, za zdaj še ni znano.

Predsednik sindikata Aleksander Ogrizek je po četrtkovem srečanju, ki sta se ga udeležila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič in minister za javno upravo Boris Koprivnikar, pojasnil, da se vladna stran izgovarja na to, da na sestanku ni bilo prisotnih ostalih sindikatov uniformiranih poklicev, ki so bili povabljeni na srečanje. Ob tem pa je sekretar sindikata David Švarc izpostavil, da ti sindikati podpirajo zahteve gasilcev, svojo odsotnost pa so argumentirali s tem, da se ne čutijo pristojne za pogajanja v dejavnosti gasilstva, ker v tej dejavnosti niso reprezentativni.

"Mi ne vidimo nobenega razloga, da vladna stran zavlačuje s temi odločitvami. Upamo, da bo premier Miro Cerar k zahtevam sindikatov resno pristopil in jim tudi ugodil ter da se bodo krivice, ki jih doživljajo poklicni gasilci, odpravile," je še dejal Švarc.

Kdaj se bodo nadaljevala pogajanja?

Ali bodo s pogajanji nadaljevali danes, še ni jasno. "Vladni predstavniki so sicer omenili, da naj bi obravnavali naše predloge, vendar niso konkretno dejali, da naj bi se v petek znova sestali," je povedal Švarc.

Pretekli petek na izredni seji je sindikat predsedstva poklicnih gasilcev že oblikoval stavkovni odbor in sprejel stavkovne zahteve za odpravo plačnih anomalij. Gasilci med drugim zahtevajo ohranitev plačnih razmerij z ostalimi poklici pooblaščenih uradnih oseb in vzpostavitev poštenih plačnih razmerij v dejavnosti poklicnega gasilstva. V skladu z dogovorom, ki so ga sindikati javnega sektorja podpisali lani, zahtevajo tudi poplačilo vseh poklicnih gasilcev do 26. plačnega razreda od 1. julija naprej in tistih nad 26. razredom, za katere se bodo dogovorili, od 1. oktobra. Zahtevajo tudi poplačilo nadomestila plače v času stavke.

Sa. J.