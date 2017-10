Sindikata Pergam in ZSSS tik pred združitvijo?

Konfederacija sindikatov javnega sektorja še ne razmišlja o združevanju

12. oktober 2017 ob 07:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ali se bosta zveza svobodnih sindikatov ter konfederacija sindikatov Pergam združila in povezala v eno centralo? Kljub temu, da nihče od vodilnih ne želi uradno potrditi združevanja, gre menda samo še za vprašanje časa.

Pri nas imamo sedem sindikalnih central, ki so del Ekonomsko socialnega sveta. Največji med njimi sta Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ter Konfederacija javnega sektorja. Odločbo, ki dokazuje reprezentativnost sindikatov in jo je podelilo ministrstvo za delo, ima poleg omenjenih sedmih central še 43 drugih sindikatov.

V Nemčiji so že pred 10-imi leti prepolovili število sindikatov, zato je čas za reorganizirajo tudi pri nas, meni profesor Miroslav Stanojević s FDV-ja: "To združevanje je absolutno nujno in bo olajšalo delo ekonomsko socialnega sveta. Povečal se bo vpliv na makro ravno, konkurenca med sindikati bo znotraj podjetij in organizacij manjša."

Ideji o združevanju sindikatov najbolj znani obrazi s sindikalne scene ne nasprotujejo. Večina jo podpira. Premalo nas je da bi tratili moči za medsebojne boje, pravi predsednica Zveze Lidija Jerkič. Glede povezovanja pa sta Jerkičeva in predsednik Pergama Jakob Počivavšek še zadržana.

"Mi smo mnenja, da je dobro, da prihaja do sodelovanja, ki je bilo v preteklih letih dobro. In tudi do povezovanja," je dejal Počivavšek. "Poroko se razglaša skupaj in če bo, ko bo prišlo do takih združevanj, bomo za to poskrbeli skupaj," pa pravi Jerkičeva.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj pravi, da so bile namere o povezovanju med centralami že večkrat ugotovljene, da pa se o povezovanju z Zvezo ta trenutek ne pogovarjajo.

Urška Valjavec, Radio Slovenija