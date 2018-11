Slovenija z nizkim deležem odstranjenega sovražnega govora na spletu

Sovražni govor in lažne novice na spletu

23. november 2018 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družbena omrežja so v povprečju v 24 urah od prijave odstranila le 31 odstotkov primerov sovražnega govora, ugotavlja evropska raziskava. Slovenija se uvršča med države z nizkim deležem odstranjenih primerov sovražnega govora.

Evropske civilnodružbene organizacije, med njimi Ekvilib inštitut iz Slovenije, so v prvi polovici leta preverjale, kako se družbena omrežja odzivajo na prijave sovražnega govora. Vsa večja družbena omrežja so se namreč s posebnim kodeksom ravnanja pred Evropsko komisijo (EK) zavezala, da bodo sovražni govor s svojih platform odstranila v 24 urah od prejete prijave.

A je preverjanje pokazalo, da so Facebook, Twitter in Youtube v roku 24 ur v povprečju odstranili le 31 odstotkov prijavljenih primerov; najslabše se je odrezal Twitter, ki je v povprečju odstranil 15 odstotkov prijavljenih primerov, medtem ko je Youtube odstranil 22 odstotkov, Facebook pa 55 odstotkov prijavljenih primerov.

Družbena omrežja po navedbah inštituta v večji meri odstranjujejo sovražni govor s svojih platform v državah, kjer se tudi oblasti in civilna družba aktivno spoprijemajo s tem problemom. V Franciji so odstranili 56 odstotkov prijavljenih primerov, v Nemčiji pa 40 odstotkov.

Na dnu Norveška, Ukrajina, Turčija in Črna gora

Najslabši so bili rezultati v državah, ki niso članice EU-ja in zanje kodeks ravnanja ne velja: Norveška (sedem odstotkov), Ukrajina (11 odstotkov), Turčija (24 odstotkov) in Črna gora (30 odstotkov).

Med države z nizkim deležem odstranjenih primerov se umešča tudi Slovenija (24 odstotkov), kjer se sovražni govor kazensko preganja le redko. Nedavno je zato Svet Evrope Slovenijo pozval, naj okrepi boj proti sovražnemu govoru na družbenih omrežjih in zagotovi hitro obsodbo uporabe rasističnega jezika v javnosti.

Sovražni govor in lažne novice

Preverjanje je sicer potekalo v okviru projekta Evropski observatorij za nezakonit sovražni govor na spletu in lažne novice. Vanj so vključene civilnodružbene organizacije iz 14 evropskih držav: Avstrije, Hrvaške, Češke, Francije, Italije, Latvije, Črne gore, Norveške, Slovenije, Poljske, Turčije, Ukrajine in Velike Britanije. Projekt vodi Evropsko antirasistično gibanje EGAM iz Francije ter financira Evropska komisija.

V obdobju od marca do maja so partnerske organizacije Facebooku, Twitterju in Youtubu posredovale več kot 700 prijav primerov sovražnega govora, ki so jih opazile na teh platformah oz. najmanj 48 na posamezno državo. Prijave so razdelili na osem kategorij: rasizem, antisemitizem, seksizem, homofobija, sovraštvo do Romov, muslimanov in migrantov ter zanikanje genocida, so še navedli v sporočilu za javnost.

G. K.