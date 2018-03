Slovenija zaradi NLB-ja pripravlja tožbo proti Hrvaški

29. marec 2018 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija pred Sodiščem Evropske unije pripravlja tožbo proti Hrvaški zaradi sodnih postopkov proti NLB-ju. Po neuradnih podatkih naj bi bila pripravljena še pred iztekom mandata državnega zbora.

Gre za že drugo tožbo proti Hrvaški zaradi spora glede nekdanjih deviznih vlog v zagrebški podružnici Ljubljanske banke. Hrvaška jih namreč s tožbami na svojih sodiščih skuša izterjati od NLB-ja, čeprav je tudi sama potrdila, da gre za vprašanje nasledstva po nekdanji skupni državi. Hrvaška je namreč leta 2001 podpisala nasledstveni sporazum, leta 2013 pa še mokriški memorandum, a je kasneje vprašanje opredelila kot spor med bankami.

Prvo tožbo je Slovenija septembra 2016 vložila pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, zdaj pa naj bi jo tudi zaradi nespoštovanja evropskih pravil vložila še na Sodišče EU-ja. Pripravo tožbe vodi skupina slovenskih pravnih strokovnjakov, je za STA razkril neimenovani vir. Pravna osnova tožbe za zdaj ostaja skrivnost.

Znano je le uradno stališče Slovenije, ki Hrvaški očita nespoštovanje lastnih mednarodnih zavez. Hrvaška se je namreč z mokriškim memorandumom zavezala tudi, da bo do končne rešitve tega vprašanja zagotovila prekinitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb na podlagi pooblastila hrvaškega ministrstva za finance v svojem imenu in za račun Hrvaške sprožili glede prenesenih deviznih vlog.

Kljub temu se postopki na hrvaških sodiščih nadaljujejo, prišlo je tudi že do izterjave premoženja NLB-ja na Hrvaškem, eno od tožb je NLB poravnala sama. Poleg tega hrvaška sodišča v primeru izterjave gledajo NLB kot pravno naslednico LB, v primeru izterjave dolgov hrvaških pravnih oseb do nekdanje LB pa ne in NLB-ju ne dajejo statusa stranke v postopku oz. ti postopki že več let stojijo.

Zaščita z dopolnitvijo ustavnega zakona

Slovenija namerava slovensko premoženje zaščititi z dopolnitvijo ustavnega zakona, po katerem NLB ne bi smela izplačevati zahtevkov iz pravnomočnih sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog. V primeru izvršb oz. zaplembe premoženja NLB-ja na Hrvaškem bi tako Slovenija sprožila kompenzacijske ukrepe z izterjavo premoženja od hrvaških družb v večinski državni lasti prek slovenske finančne uprave. Predlog trenutno preučuje strokovna komisija, ki mora pripraviti mnenje in odgovoriti na odprte pravne dileme. Nato se bo obravnava predloga najverjetneje nadaljevala na ustavni komisiji DZ-ja.

La. Da.