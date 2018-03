Slovenija na Hrvaško poslala protestno noto zaradi NLB-ja

Ministrstvo za zunanje zadeve protestira

28. marec 2018 ob 18:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za zunanje zadeve je poslalo protestno verbalno noto hrvaškemu veleposlaništvu v Ljubljani v zvezi s sodnimi postopki proti Ljubljanski banki (LB) in Novi Ljubljanski banki (NLB) glede prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem.

Ministrstvo je v noti protestiralo zaradi kršitev sporazuma o vprašanjih nasledstva in memoranduma o soglasju med vladama Slovenije in Hrvaške, podpisanega na Mokricah 11. marca 2013. V noti je izrazilo pričakovanje, da bo Hrvaška izpolnila svoje mednarodne obveznosti in zagotovila prekinitev sodnih postopkov do razrešitve vprašanja prenesenih deviznih vlog na podlagi pogajanj.

Ministrstvo je spet opozorilo, da sporazum o vprašanjih nasledstva določa, da je vprašanje jamstev SFRJ-ja ali Narodne banke Jugoslavije (NBJ) za devizne hranilne vloge v komercialnih bankah ali njenih podružnicah v državah naslednicah SFRJ-ja nasledstveno vprašanje. Sporazum o vprašanjih nasledstva države naslednice tudi zavezuje, da se o razdelitvi jamstev za devizne hranilne vloge pogajajo pod pokroviteljstvom Banke za mednarodne poravnave.

Hrvaška se je zavezala k prekinitvi postopkov

Poleg tega se je Hrvaška na podlagi memoranduma zavezala, da bo do končne rešitve tega vprašanja zagotovila prekinitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb na podlagi pooblastila hrvaškega ministrstva za finance v svojem imenu in za račun Hrvaške sprožili v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami. Kljub tej zavezi Hrvaške se postopki pred njenimi sodišči nadaljujejo.

Ministrstvo za zunanje zadeve je noto sklenilo s svojim stališčem, da je Hrvaška opustila dolžnost izpolnitve mednarodnih obveznosti v dobri veri, zato pričakuje, da bodo brez odlašanja odpravljene kršitve navedenih mednarodnopravnih obveznosti in posledice njenih protipravnih ravnanj.

Protestna nota je le zadnja v vrsti dejavnosti, ki jih je ministrstvo za zunanje zadeve izvedlo po podpisu memoranduma z Mokric. Protestna nota je bila namreč poslana, potem ko je ministrstvo z verbalno noto 1. februarja letos spet pozvalo države naslednice SFRJ-ja k nadaljevanju pogajanj glede razdelitve jamstev za devizne vloge, z zaprosilom za odgovor do 15. marca, vendar se Hrvaška na poziv ni odzvala.

L. L.