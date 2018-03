Stranke so si enotne pri zaščiti NLB-ja

Državni zbor bo skušal dopolnitev ustavnega zakona sprejeti pred koncem mandata

19. marec 2018 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Večina parlamentarnih strank se strinja, da je NLB treba z dopolnitvijo ustavnega zakona še pred koncem mandata te vlade zaščititi pred izplačili na podlagi razsodb hrvaških sodišč.

Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ je soglasno podprla predlog dopolnitve ustavnega zakona za zaščito NLB-ja. Predstavniki parlamentarnih strank pa napovedujejo, da bodo strnili vrste pri končnem oblikovanju predloga za dopolnitev ustavnega zakona, ki sta ga za zaščito NLB v parlamentarni postopek vložili SDS in NSi.

Za potrditev predloga je potrebna dvotretjinska večina poslanskih glasov. Predsednik SDS-a Janez Janša zatrjuje, da na razpustitev DZ-ja ne bodo pristali, dokler ne sprejmejo ustavnega zakona in dodal, da mora biti v tej zadevi reakcija Slovenije čim bolj enotna. A kot kaže, se večina strank zaveda, da morajo preseči medsebojne delitve.

Stranke poenotene

Predsednik DZ-ja in podpredsednik SMC-ja Milan Brglez ocenjuje, da se vsi postopki za dopolnitev ustavnega zakona lahko izpeljejo še pred volitvami, če le ne bodo razpisane pred 27. majem. Kot je pojasnil, bosta za izpeljavo postopka potrebni seja ustavne komisije, ki bo začela postopek, nato izredna seja DZ, ki bo to potrdila, ter nova seja komisije in DZ, na katerih bi potrjevali samo dopolnitev zakona.

Matjaž Han SD meni, da je dopolnitev ustavnega zakona med zadevami, ki jih mora DZ narediti za to, da bi država normalno funkcionirala: "Da ne bomo naredili krize v naslednji vladi." Dodal je, da bo SD sodelovala pri sprejemanju tega zakona, ker je treba premoženje NLB zavarovati.

Jernej Vrtovec z NSi-ja se pridružuje mnenju, da morajo biti v DZ-ju, zlasti kar zadeva zaščito NLB-ja, zelo operativni in "ne gledati kot politikanti na to, kaj se izplača, ampak na to, kaj je potrebno." Podobno meni poslanka Alenka Bratušek, ki opozarja, da je poleg nujne zaščite NLB v tem mandatu potrebno izpeljati še postopke v zvezi z arbitražo.

La. Da.