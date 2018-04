Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Šest slovenskih ribičev prejelo kazni hrvaškega inšpektorja. Foto: Reuters

Slovenski ribiči prejeli kazni hrvaških inšpektorjev

Kazni je prejelo šest ribičev

23. april 2018 ob 19:54

Piran - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Slovenski ribiči so od hrvaškega ribiškega inšpektorja začeli dobivati kazni za lov v Piranskem zalivu, eden od njih je prejel za kar 28.000 evrov glob.

Slabe tri mesece po prejemu prvih kaznih hrvaške pomorske policije zaradi po mednarodnopravno nevzdržnem zatrjevanju Hrvaške o nespoštovanju morske meje so slovenski ribiči danes začeli dobivati tudi kazni hrvaškega ribiškega inšpektorja za nedovoljen ribolov v Piranskem zalivu. Po informacijah Televizije Slovenija je kazni prejelo šest ribičev iz Kopra in Izole. Največ, kar sedem položnic s skupnim zneskom 28 tisoč evrov je po pošti prejel koprski ribič Silvano Radin.

"Smo kaznovani zato, ker ima Hrvaška tri milje stran od obale ribolov, mi smo pa znotraj teh treh milj od obale lovili," je dejal Radin in dodal: "S strani hrvaškega odvetnika nismo prijeli nobenih informacij, on je dal pritožbe in to se zdaj rešuje, kdaj se bo to rešilo pa je vprašanje. Mislim, da je to bolj politična igra hrvaške in slovenske države."

