Slovenski vojaki v Libanonu iz zasede izšli nepoškodovani

Slovenija v misiji Unifil sodeluje od decembra 2006

3. februar 2017 ob 13:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pripadnikom slovenskega kontingenta v mirovnih silah ZN v Libanonu (Unifil) je danes ob vračanju z redne patrulje skupina neznancev postavila zasedo, iz katere so na srečo izšli nepoškodovani.

Skupina je na cesto postavila fizično oviro, lahki oklepni vozili slovenskih vojakov pa udarjala s topimi predmeti, pri čemer pa ni bil nihče poškodovan.

Na podobni oviri so sicer slovenski vojaki naleteli še na dveh mestih, vendar so ob zasedah nadaljevali vožnjo in iz vozil niso izstopili.

"Vse ovire so slovenski vojaki skladno s pravili delovanja zaobšli in se vrnili v matično bazo v Shami. V incidentu ni bil nihče poškodovan, pripadniki slovenskega kontingenta orožja niso uporabili, so pa v neposredni bližini zaznali strele iz neznane smeri," so incident opisali v sporočilu ministrstva za obrambo.

Kot so dodali, 15 pripadnikov 21. slovenskega kontingenta Unifil redne naloge opravlja naprej.

Slovenija v misiji Unifil, ki so jo Združeni narodi (ZN) ustanovili leta 1978, po prekinitvi spopadov po izraelskem vdoru v Libanon zaradi napadov z libanonskega ozemlja pa so jo leta 2006 okrepili, sodeluje od decembra 2006.

T. H.