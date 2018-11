"Smo Slovenci Martini Krpani, Kekci, hlapci Jerneji ali Zvitorepci?"

Josip Stritar je bil prepričan, da je Levstik z Martinom Krpanom hotel pokazati na ljudskega kreativnega genija, ki je prav okoli Velikih Lašč na Dolenjskem še posebej veder, živ, bister, gibčen, zdrav, dober in šaljiv. Se tako vidimo Slovenci? Foto: Mladinska knjiga Matija Barl je leta 1951 na velikih platnih enajstleten navdušil z vlogo Kekca v enem najbolj kultnih filmov v zgodovini slovenske in jugoslovanske kinematografije. Foto: SFC Ob rojstnem dnevu Josipa Vandota je Google na svojem iskalniku objavil sliko Kekca. Foto: Google Bratovščina Sinjega galeba je mladinska pustolovska povest Toneta Seliškarja. Izhajala je v mladinski reviji Naš rod v letniku 1935/36, v knjižni obliki pa je prvič izšla leta 1936 pri Mladinski matici v Ljubljani. Povest je doživela že nad deset domačih in več tujih izdaj, prirejena je bila za oder in film. Leta 1970 je tako France Štiglic posnel nadaljevanko v osmih delih. Foto: IMDb Od leta 1917, ko je Krpan izšel v otroški zbirki z ilustracijami Hinka Smrekarja, ga uvrščajo v mladinsko literaturo in danes je dostopen tudi v obliki slikanice, stripa, lutkovne igrice, animiranega filma, na nosilcih zvoka in slike. Pred nekaj leti so posneli tudi risanko Martin Krpan; sinhronizirali so jo znani slovenski igralci. Foto: Strup produkcija & 666 Production Med znanimi literarnimi junaki ni mogoče spregledati Zvitorepca. Zvitorepec je eden od treh glavnih junakov stripov "Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika", ki jih je v letih 1952–1973 risal Miki Muster. Stripi so prvotno izhajali v tedniku Tedenska tribuna, kasneje pa doživeli več knjižnih izdaj. Po Zvitorepcu pa je imenovana tudi prva slovenska stripovska revija. Zvitorepec je izhajal kot tednik v letih 1966–1973. Foto: BoBo Med priljubljene (otroške) literarne junake je mogoče šteti tudi mačka Murija, ki je slavo pridobil predvsem z uglasbitvijo Jerka Novaka in glasom Nece Falk v začetku osemdestih prejšnjega stoletja. Pred nekaj leti pa so ustvarili tudi risanko. Foto: SFC Dodaj v

Smo Slovenci Martini Krpani, Kekci, hlapci Jerneji ali Zvitorepci?

Ob pogovoru na knjižnem sejmu

22. november 2018 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kdo in kaj so junaki, ki so se najbolj vtisnili v slovensko zavest, jo tudi oblikovali in izoblikovali; nosijo ti junaki s seboj nacionalne stereotipe, kaj govorijo o nas; smo bolj robati Martini, ali bolj Iztoki izpod svobodnega sonca, ali smo kljub vsemu iznajdljivi in vedri Kekci?

Martin Krpan, Kekec, Črtomir, Povodni mož, Francka, (lepa) Vida, Pehta, Agata Schwarzkobler, (Smoletova) Antigona, Iztok, kralj Matjaž, Izdor Khallan, hlapec Jernej ... je le nekaj junakov in junakinj slovenske literature, ki se utrnejo ob hitrem premisleku. Vendar je vprašanje, ali imajo vsi enak status – status nacionalnega literarnega junaka, ki že od svojega nastanka dalje kroji slovensko (samo)zavest, (samo)zavedanje in nam samim ter tudi drugim narodom nekaj sporoča. Mali leksikon Slovenski literarni junaki navaja več kot tisoč gesel, pri čemer se med njimi znajdejo tudi pisatelji, predvsem pa gre za široko polje od ljudskega slovstva prek leposlovja do dramatike. Avtorja leksikona Klemen Lah in Andrej Inkret v uvodu opozarjata, da literarni junaki niso samo literarni, da so tudi mitični, zgodovinski, predvsem pa da je že samo poimenovanje "junak" problematično, saj slovenščina pozna številne terminološke ustreznice (lik, oseba, akter, značaj ...).

So junaki pozitivni?

Vendar poimenovanje junaki splošno ostajajo junaki, ne glede na pozitivno konotacijo, ki jo nosi to poimenovanje (ali pa prav zato?). Junaki so moralno, fizično in intelektualno nadpovprečne literarne osebe in prav zato za bralce oz. tiste, ki se z njimi poistovetijo, privlačnejši, kot pa bi bila npr. literarna oseba ali pa dramski lik, akter (vsa ta poimenovanja so precej togo teoretična, torej skoraj neprivlačna). O tem, s kom se Slovenci poistovetimo in kakšni pravzaprav so ti junaki, so se v okviru Debatne kavarne na letošnjem Knjižnem sejmu pogovarjali Bojana Leskovar, Majda Širca, Bojan Grobovšek in Luka Novak. Vsi so bili enotnega mnenja, da je najbolj izstopajoč slovenski literarni junak Martin Krpan, sledi pa mu Kekec, medtem ko dlje njihova debata ni segla; omenili so sicer še Iztoka izpod svobodnega sonca in našteli nekaj junakinj.

Tako Martin Krpan kot Kekec sta mladinska (!) junaka globoko vtisnjena v narodovo zavest, čeprav je med njima bistvena razlika; Martin Krpan je prva slovenska umetna pripovedka, praktično ponarodela je že ob izidu leta 1858, njen status pa so kasneje utrdile znane ilustracije Hinka Smrekarja (1917), Toneta Kralja (1954), status mladinskeg junaka je pridobil kasneje, medtem ko je Kekec ponarodel šele s filmi nastalih po pripovedah Kekec na volčji sledi (1922) in Kekec nad samotnim breznom (1924) Josipa Vandota. Oba junaka sta znana po svoji preprosti ljudski naravi, pretkanosti, domiselnosti, hkrati pa oba s seboj nosita nekaj kar je mogoče imenovati bebavost. Ne glede na to sta se usidrala v slovensko nacinonalno zavest do te mere, da so ponarodele tudi njune besede in se v vsakdanjem jeziku usidrale kot frazemi in rekla.

Kdo sta Kekec in Krpan?

Ko so po osamosvojitvi Slovenije predlagali, da bi na Kongresnem trgu zamenjali kip Sidra, so se med drugim pojavili tudi predlogi, da bi ga nadomestili z Martinom Krpanom. Kot je bilo slišati na pogovoru je Martin Krpan kot nekakšen prototip Slovenca predstavljen tudi tujcem, hkrati pa ga na primer zadnja lutkovna predstava v LGL-ju predstavlja kot precej trapastega človeka. Česar tudi bralec povesti ne more zanikati, saj je Krpan že takoj na začetku označen kot lenoben, njegova iznajdljivost pa se pojavi samo v trenutkih ko mora reševati svojo kožo. Ob predpostavki, da se Slovenci res enačimo z Martinom Krpanom, to pomeni da smo sicer deloven narod, ki raje lenari, naša prava narava pa je nekoliko podmukla, ker se navzven radi kažemo taki kot nismo, nas pa zato odlikuje smisel za humor (odnos Krpan – Cesar), pri čemer se ne da znebiti občutka, da se Krpan za humorjem spet samo skriva.

Pašteta, 'kekčevstvo' in politična korektnost

Kekec se po drugi strani zdi bolj čist in pozitiven junak, ki pa ga je v zadnjem času v slengu doletela negativna jezikovna zaznamovanost kot je na primer "kva si ti en kekec", "ker kekec", kar namiguje na nesposobnost, tudi neumnost, nepriljubljenost, ... Poleg tega pa je na Kekčevo priljubljenost v drugi polovici prejšnjega stoletja precej vplivalo preprosto dejstvo, da so začeli prodajati pašteto Kekec, ki je bila precej priljubljena na domačih jedilnikih.

Temu sicer verjetno ni več tako, ker pašteta ne ustreza več normam zdrave prehrane (in če bi res poenostavljeno razmišljali, bi lahko celo trdili, da je skupaj z zatonom paštete zatonil tudi Kekec in se spremenil v kekca. Ampak to je verjetno pretirana trditev.). Vsekakor pa so s porastom politične korektnosti (k temu je mogoče šteti tudi skrb za zdravo/neživalsko/ekološkega izvora hrano), vrednote slovenskih literarnih junakov postavljene pod vprašaj. Na vsak način so vsi nekoliko pretirano narodno zavedni, šovinistični, pogosto neekološki (sekanje lipe, lepo prosim), ksenofobni; kar je zgolj nekaj lastnosti, ki pa jih je mogoče pripisati praktično vsakemu knjižnemu osebku. Ženske junakinje po drugi strani so zgarane matere brez pravega glasu, zato pa s toliko več solzami.

Od Cankarja do stripa

Slovenci sicer poznamo precej več junakov kot sta zgoraj omenjena. Tu so še mnogi Cankarjevi junaki, ki so tako ali drugače ponarodeli (Jermanove besede iz Hlapcev "Narod si bo pisal sodbo sam!"), ali pa boj hlapca Jerneja ("Ali je pravica ali je ni – ali je Bog, ali ni Boga!"), pa Prešernov Črtomir in bitje mesarskega klanja ter njegova utemeljitev kot večnega borca za narodovo identiteto, med morebitnimi junaki se znajde tudi povodni mož, tako bajselovni kot Prešernov, pa Jančarjevi junaki,v šetdesetih in sedemdestih je bil zelo razvpit Chubby iz Šumija (ta je bil sicer realna oseba, ki pa je dobila tudi literarne razsežnosti), idr.

Zanemarljivi pa niso niti stripovski junaki. Zvitirepec, Lakotnik in Trdonja so močno vplivali na razvoj marsikaterega otroka. Zvitorepec je lisjak, kar povsem ustreza njegovemu značaju saj je izmed trojice najbolj zvit in prebrisan. Okrog sebe ima rad lepe ženske in je brez redne službe. Podaja se v pustolovščine, kjer se bori na strani pravice in dobrega. Pravzaprav je Zvitorepec skoraj antijunak, vsekakor pa je nekorekten. Verjetno pa je prav v tem večni čar litrarnih junakov in junakinj.

Lejla Švabič