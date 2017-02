Smučišča za zdaj zadovoljna, dober obisk si obetajo tudi med počitnicami

Letošnja sezona boljša od lanske

25. februar 2017 ob 11:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska smučišča smučarsko sezono večinoma ocenjujejo kot dobro, za drugi teden počitnic, ki se začenjajo te dni, pa predvsem upajo, da jim bo vreme naklonjeno.

Potem ko se z enotedenskih zimskih šolskih počitnic vračajo šolarji z vzhoda države, pa se na težko pričakovane počitnice odpravljajo njihovi vrstniki osrednje in zahodne Slovenije. Na enotedenske počitnice se tako odpravljajo učenci in dijaki gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja.



Počitnice so hkrati eden najboljših tednov za slovenske žičničarje. Na Mariborskem Pohorju so prvi teden šolskih počitnic prodali okoli 2.900 dnevnih in večdnevnih smučarskih vozovnic. Od decembra lani do začetka tega tedna pa so prodali že več kot 52.000 dnevnih in večdnevnih vozovnic, kar je več kot v lanski sezoni, in tudi 2.000 sezonskih vozovnic.

Na Rogli imajo vse namestitvene zmogljivosti polne. Podobno pričakujejo tudi v prihodnjem tednu, ko imajo počitnice otroci z zahodnega dela države. Večino, 83 odstotkov, predstavljajo slovenski gostje, 17 odstotkov pa jih prihaja iz tujine. Največ je Madžarov, sledijo Hrvati, Italijani in državljani BiH-a.

Na splošno so z letošnjo zimsko sezono na Rogli zadovoljni, si pa tudi v drugem tednu počitnic obetajo lepo vreme in dober obisk.

Gorenjska smučišča si že manejo roke, če bo le sonce

Smučišče Golte ima trenutno enak obisk kot med lanskimi počitnicami. "Center obišče dnevno približno 1.500 smučarjev. Malo nagaja vreme, zato upamo, da bo obisk vsaj na lanski ravni. Hotel je 90-odstotno zaseden, dnevni obisk pa bo odvisen od vremenskih razmer; več sonca - več obiska," je dejal direktor smučarskega centra Golte Ernest Kovač.

Trenutno so s sezono zadovoljni, saj je obisk okoli 15 odstotkov večji, promet pri zunajpenzionskih storitvah pa za približno 20 odstotkov večji, je pojasnil.

Dobro, 80-odstotno, zasedenost imajo tudi v Kranjski Gori, še boljšo zasedenost smučišča pa pričakujejo v času počitnic zahodne regije, sicer pa so v pričakovanju organizacije 56. Pokala Vitranc. "Doslej je bila sezona dobra, predvsem na račun lepega vremena in večjega števila obiskovalcev. Doslej smo imeli več kot 140.000 smučarjev. Spopadamo pa se z visokimi obratovalnimi stroški na račun izdelave umetnega snega," so dejali v Kranjski Gori.

Na Pokljuki je zasedenost v tem tednu zadovoljiva glede na vremenske in snežne razmere. V prihodnjem tednu pa pričakujejo še več obiska. "Glede na to, da so gorenjske počitnice vrhunec naše sezone, pričakujemo precejšnjo zasedenost, zagotovo večjo od prvega tedna počitnic," so ocenili na Pokljuki. Po njihovih navedbah je letošnja smučarska sezona na Pokljuki zelo dobra, upoštevajoč razmeroma slabe snežne razmere.

Na Kaninu nad pričakovanji

Dobro je zasedeno tudi smučišče na Kaninu, sezona pa je za zdaj presegla njihova pričakovanja. "Na začetku prihajajočega tedna pričakujemo nekaj novega snega, kar bo utrdilo snežne razmere na smučišču in zagotovilo kakovostnejšo smuko med počitnicami. Vsekakor se tudi v prihajajočih dneh veselimo dobrega obiska, saj nas po sneženem petku čakata s soncem obsijan konec tedna in nato s soncem obsijan večji del prihodnjega tedna," navajajo na Kaninu.

A. Č.