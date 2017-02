Za slabo polovico šolarjev so se začele zimske počitnice

Šolarji iz zahodnega dela države bodo imeli počitnice naslednji teden

20. februar 2017 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za slovenske osnovnošolce in dijake iz jugovzhodne Slovenije ter koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije so se začele enotedenske šolske zimske počitnice.

Med počitnicami bodo potekale številne prireditve in aktivnosti, namenjene šolarjem. Zveza prijateljev mladine Maribor je med počitnicami pripravila več ustvarjalnih delavnic, na katerih bodo mladi izdelovali pustne maske, naravno kozmetiko in iz starih smučk starodobna snežna vozila.

Tudi med letošnjimi počitnicami bo marsikje poskrbljeno za otroško varstvo. V nekaterih občinah bo varstvo v posameznih osnovnih šolah, organizirajo pa ga tudi različni zavodi in organizacije.

Teden dni pozneje, od 27. februarja do 3. marca, pa se bo počitniško veselilo še okoli 87.300 učencev in okoli 37.000 dijakov gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja.

G. C.