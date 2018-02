Sodišče potrdilo: Zaradi plačljivih programov višje cene paketov

Pro Plus je od RTV Slovenija neutemeljeno zahteval popravek navedb, da bodo višji računi posledica zaračunavanja vsebin komercialnih televizij

19. februar 2018 ob 19:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vodstvo RTV Slovenija potrjuje poročanje medijev, da je Pro Plus izgubil tožbo, s katero je od javne televizije zahteval popravek navedb, da bodo morali operaterji ponudnikom programov plačati višjo ceno, kar se bo zaradi prevalitve stroškov poznalo pri cenah paketov, ki jih bodo plačevali uporabniki.

Takšno razkritje RTV Slovenija je razburilo upravo Pro Plusa do te mere, da so od RTV Slovenija s tožbo zahtevali popravek. "V oddaji Tv Dnevnik dne 5. 12. 2017, ki je obravnavala napovedane podražitve telekomunikacijskih storitev, je bilo medijski hiši Pro Plus napačno očitano, da operaterjem pogojuje vključitev njenih programov v osnovne sheme operaterjev./.../Programi izdajateljev programov POP TV in Kanal A niso plačljivi programi, kot so ti opredeljeni v Zakonu o medijskih storitvah," so zapisali v zahtevi za popravek.

"Popravek je zavajajoč"

Po odločitvi okrajnega in višjega sodišča takšnega popravka RTV Slovenija ni dolžna objaviti, saj zahteva - tako višje sodišče - sploh ni zanikala vsebinskih navedb o odgovornosti komercialnih televizij za podražitev paketov. "Takšen popravek je za povprečnega poslušalca zavajajoč in ne prispeva k ustreznemu vsebinskemu dialogu," je v sodbi, ki jo lahko preberete na tej povezavi, zapisala sodnica Katarina Marolt Kurent.

Vsak mesec šest evrov višji račun

Ponudniki televizijskih, internetnih in mobilnih storitev so že na začetku leta 2017 zaradi - po njihovih besedah - plačljivih programov televizijske hiše Pro Plus zvišali cene televizijskih paketov za tri evre. Podobna podražitev se je napovedala z začetkom tega leta. Uporabniki morajo tako za televizijo plačevati mesečno šest evrov več kot leta 2016. Možnosti, da bi se plačljivim programom odpovedali, nimajo, saj operaterji ne ponujajo paketov, v katerih bi si lahko vsak uporabnik sam izbral, katere programe želi gledati in plačevati.

Oškodovani bodo potrošniki

Na spornost tovrstnih podražitev že dalj časa opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. "Zdaj je torej dokončno jasno, kdo je izgubil bitko med ponudniki programov in operaterji. Nastradali bodo edino potrošniki, ki bodo tudi za osnovno programsko shemo morali plačevati več, pri čemer pa so zaradi napačne strategije na področju prizemne televizije onemogočili resno konkurenco operaterjem kabelske in IP-televizije," je tedaj javno opozoril Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

J. B.