Telekom Slovenije in A1 Slovenija v novo leto z dražjimi storitvami

K podražitvi največ prispevala podražitev programov Pop TV, Kanal A, Planet TV in Sportklub

4. december 2017 ob 16:18,

zadnji poseg: 4. december 2017 ob 16:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Največja telekomunikacijska operaterja v Sloveniji, Telekom Slovenije in A1 Slovenija, nameravata z novim letom podražiti svoje storitve. Pri A1 načrtujejo podražitev paketov s storitvami interneta in televizije, medtem ko bodo pri Telekomu podražili tudi pakete mobilne telefonije.

V A1 Slovenija so napovedali spremembe mesečnih naročnin na paketih s fiksnim internetom in televizijo. Cene mesečne naročnine za pakete A1 Kombo, ki vključujejo internet, televizijo in fiksno telefonijo, bodo s 1. januarjem zvišali za od dva do štiri evre. Hkrati se bo v teh paketih zvišala tudi višina popusta za izklopljeno storitev televizije. Preostali paketi za zasebne in poslovne naročnike z vključeno televizijo se bodo pri A1 podražili za tri evre, paketi za zasebne uporabnike, ki ne vsebujejo televizije, pa za en evro.

Sprememba mesečne naročnine se bo zgodila, ker je več ponudnikov televizijskih programov (predvsem Pop TV, Kanal A, Brio, Kino, Oto, Planet TV, Sportklub) letos znatno povišalo cene svojih vsebin, ta trend pa se nadaljuje tudi v prihodnjem letu, so pojasnili v A1 Slovenija in dodali, da gre za programe, ki jih njihovi uporabniki najpogosteje gledajo. Obenem pa poudarjajo tudi to, da se povečujejo stroški najema fiksnega omrežja in investicije v nadgradnjo infrastrukture.

Pri Telekomu dražijo tudi mobilno telefonijo

Spremembe naročnine na mobilnih paketih pri A1 ne načrtujejo, drugače pa je pri Telekomu Slovenije, kjer so v teh dneh svoje uporabnike obvestili, da se bo mesečna naročnina mobilnih naročniških paketov s 1. januarjem zvišala za 1,04 evra. Mesečna naročnina klicnih opcij za poslovne uporabnike se bo zvišala za 1,04 evra, storitev mobilnega interneta pa za dva evra.

Paketi Top Trio, ki pri Telekomu združujejo ponudbo interneta, televizije in telefonije, se bodo podražili za od 2,04 do 5,04 evra. Že za december so sicer za te pakete napovedali postopno nadgraditev na večje hitrosti, nekatere pa bodo januarja obogatili s tremi novimi programi.

Pri Telemachu in T2 podražitev za zdaj ne načrtujejo, bodo pa uporabnike v primeru kakršnih koli sprememb pravočasno obvestili, so sporočili.

K podražitvi največ prispeval Pro Plus

Operaterji so pakete, ki vključujejo televizijske programe, začeli dražiti po tem, ko je medijska hiša Pro Plus sredi januarja svoja najbolj gledana programa Pop TV in Kanal A umaknila iz omrežja prizemnih oddajnikov, prek katerega so ju potrošniki lahko sprejemali brezplačno prek navadnih sobnih ali strešnih anten.

Ta programa sta tako po 16. januarju postala dosegljiva le prek ponudnikov kabelske oz. IP-televizije in satelitske televizije, hkrati pa je Pro Plus od operaterjev, ki ponujajo plačljive platforme za spremljanje TV-programov, izpogajal nadomestilo za prikazovanje obeh programov in njihovo ohranitev v osnovnih shemah. Julija mu je sledil še Planet TV.

L. L.