Sodni svet: Florjančič in Zobec naj zaplet rešita na dostojen način

O decembrskem incidentu še sodni svet

22. junij 2018 ob 19:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Komuniciranje predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča in vrhovnega sodnika Jana Zobca škodi ugledu sodstva, je na četrtkovi seji ocenil sodni svet.

Kot je znano, je Zobec decembra lani pravosodnega policista v sodni palači na Tavčarjevi v Ljubljani obtožil, da ga je po vstopu v stavbo sodišča zadržal in grobo odvedel nazaj, ker je pri vhodu zavrnil varnostni pregled. Na dogodek se je odzval predsednik vrhovnega sodišča Florjančič, ki je Zobcu stopil v bran, in izdal odredbo, s katero je vrhovnim sodnikom dovolil vstop v sodno zgradbo brez dodatnega preverjanja tako na glavnem kot na službenem vhodu.

Nedolgo tega pa se je nato v javnosti pojavil posnetek dogajanja na vhodu sodne palače. V odzivu na posnetek je Florjančič ocenil, da ta kaže, da se dogodek ni odvil tako, kot ga je javnosti predstavil Zobec. Zapisal je, da bi zato od Zobca pričakoval opravičilo pravosodnemu policistu ali instituciji, v kateri je zaposlen.

Zobec je Florjančičeve navedbe označil kot zelo hude javne obtožbe na njegov račun. Od Florjančiča je zahteval javno natančno pojasnilo o zatrjevanih neskladjih med njegovimi izjavami in tistim, kar prikazuje posnetek. Izrazil je tudi prepričanje, da gre za poskus njegove osebne diskvalifikacije, ki je posledica tega, da se bori za izboljšanje delovanja pravne države.

Člani sodnega senata so se v četrtek opredelili zgolj do pisanja obeh vpletenih po incidentu na glavnem vhodu v sodno stavbo decembra lani, do samega dogodka pa se niso opredeljevali. Sodni svet je ocenil, da "dozdajšnji način komuniciranja udeležencev škodi ugledu sodstva", in udeležencem naložil, naj zaplet rešijo na dostojen način.

VIDEO Sodni svet o incidentu na sodišču

Sa. J.