Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Vrhovni sodnik Jan Zobec je dogodek iz decembra lani ocenil kot napad izvršilne veje oblasti na sodno. Foto: BoBo Sodnik Zobec odšel skozi detektor, ki je zaznal kovino, toda Zobec se kljub pozivom pravosodnih policistov ni ustavil. Foto: Televizija Slovenija Sorodne novice Komisija ugotavlja, da je pravosodni policist v primeru sodnika Jana Zobca ravnal ustrezno

Je bil vrhovni sodnik Zobec res napaden?

Epilog napada na vrhovnega sodnika Jana Zobca

6. junij 2018 ob 19:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Se še spomnite, ko je decembra lani vrhovni sodnik Jan Zobec javnosti sporočil, da ga je ob vstopu na sodišče pravosodni policist "napadel in trdo prijel za nadlaket", ker se ni podredil varnostnemu postopku?

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je ugotovila, da je bilo ravnanje policista korektno. Televizija Slovenija je pol leta po dogodku le pridobili posnetke s sodišča, ob katerih lahko gledalci sami presodijo, kaj se je v resnici zgodilo.

Vrhovni sodnik Jan Zobec je dogodek iz decembra lani označil kot napad izvršilne veje oblasti na sodno, dogodek pa da ga je tako šokiral, da se je počutil slabo. Napovedal je, da bo zaradi strahu do preklica ostal doma. "Nekdo se je pognal za mano, me tam nekje v višini dvigala dohitel, je tekel, domnevam, zelo hitro je tekel, me zgrabil za roko in osorno začel - odločno, osorno, kaj se to pravi, vleči proti rentgenu," je povedal Zobec.

Različne interpretacije dogodka

Boštjan M. Turk je v reviji Reporter dogodek opisal kot lomljenje rok na hrbtu in pretepanje, nekdanji minister Matej Lahovnik pa je na Twitterju zapisal, da so vrhovnega sodnika zbili na tla.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je opisani dogodek videla popolnoma drugače, zato je zaradi različnih interpretacij dogajanja na sodišču novinar Televizije Slovenija Slavko Bobovnik sodišče zaprosil za posnetke varnostnih kamer. Okrožno sodišče je njegovo prošnjo najprej zavrnilo in šele po Bobovnikovi pritožbi na vrhovno sodišče odločilo, da je ob delnem prikritju drugih oseb posnetek lahko na voljo javnosti. Na poziv vrhovnega sodišča Jan Zobec v tem postopku ni želel sodelovati. Stranske udeležbe ni priglasil.

Kaj je razvidno s posnetka?

S posnetkov varnostnih kamer je razvidno, da je sodnik Zobec odšel skozi detektor, ki je zaznal kovino, toda Zobec se kljub pozivom pravosodnih policistov ni ustavil. Nato pravosodni policist zakoraka in nazadnje steče za njim, ga prime pod roko in pospremi nazaj proti kontroli.

Po Zobčevem incidentu je predsednik vrhovnega sodišča sicer izdal odredbo, po kateri je vrhovnim sodnikom vstop v sodno stavbo na obeh vhodih dovoljen brez dodatnega preverjanja. Za okrožne in višje sodnike pa veljajo običajna pravila.

VIDEO Je bil vrhovni sodnik res napaden?

Barbara Vidmajer, Televizija Slovenija