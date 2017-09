Šprohar se bo osredotočil na državljanske pravice

Predsedniški kandidat LDS-a

5. september 2017 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

LDS se v predsedniško tekmo podaja z vršilcem dolžnosti predsednika stranke Lujem Šproharjem, doktorjem sociologije kulture, ki je služboval na uradu za invalide in na ministrstvu za zdravje. Kot je dejal Šprohar, se bo v kampanji osredotočil na državljanske pravice.

Šproharjev fokus bo predvsem na pravici posameznika do spodobnega življenja, dela in plačila. Posvetil se bo tudi skupinama mladih in upokojencev.

Kot velik problem vidi zdravstvo, v katerem po njegovih besedah letno ponikne 500 milijonov evrov, odziva aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja na to temo pa še ni zasledil. Kritičen je bil tudi do Pahorjevega ravnanja v času migracijskega vala, saj bi moral predsednik države "igrati aktivno vlogo".

Predsednika republike sicer vidi kot nekoga, ki lahko s svojo besedo moralno, etično in politično vpliva na določena dogajanja.

Eden izmed ciljev kandidature je znova uvrstiti LDS na politični zemljevid Slovenije. Želijo nadaljevati politiko nekdanjega predsednika stranke Janeza Drnovška in jo po možnosti razširiti. Obenem je po besedah Šproharja njegova kandidatura "zanimiv izziv" v smislu invalidnosti. Šprohar je namreč od svojega 18. leta slep. "LDS je imela že leta 1997 dovolj poguma, da me je postavila na mesto direktorja urada vlade za invalide," je še pojasnil.

V primeru izvolitve bi ob nastopu mandata Šprohar najprej opravil pogovore med drugim s predsednikom vlade, varuhom človekovih pravic in nekaterimi ministri. "Morda bi morali aktualnega predsednika vlade Mira Cerarja vprašati, če ni že čas za menjavo vsaj dela ministrske ekipe," je še dejal.

Za kandidaturo Šprohar potrebuje 3.000 podpisov, zbirajo jih člani stranke, predvidoma naj bi po državi postavili tudi stojnice. Obenem pa podpise podpore zbira tudi po pošti na svojem domačem naslovu. Omenil je tudi možnost kandidiranja s podpisi treh poslancev, o čemer se za zdaj še pogovarjajo.

Za kampanjo namerava porabiti zelo malo sredstev. Osredotočeni bodo na prostovoljno delo, drobni material pa bodo krili iz lastnih sredstev. Kot je dejal Šprohar, "če v nekaj verjameš, si pripravljen prispevati tudi lastna sredstva".

B. R.