SŠK: Referendum o denacionalizaciji spodbuja nestrpnost do katoličanov

Referendum bi bil zgolj strošek, pravijo

10. januar 2017 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Slovenski škofovski konferenci so prepričani, da pobuda stranke Zavezništvo za razpis posvetovalnega referenduma o denacionalizaciji posredno spodbuja nestrpnosti do Cerkve.

Pobudo za razpis posvetovalnega referenduma razumejo kot sredstvo za širjenje neresničnih informacij glede oškodovanja bank v državni lasti ter posrednega spodbujanja nestrpnosti do Cerkve in katoličanov v Sloveniji, so zapisali v Slovenski škofovski konferenci(SŠK).

Odškodnine za prepočasno denacionalizacijo pa so po njihovem mnenju zakonite in tudi moralno upravičene, ker Cerkev tudi sama ta denar uporablja v dobrodelne in vzgojno-izobraževalne namene. Dodali so, da je pobuda tudi škodljiva za proračun, ker posvetovalni referendum v končni fazi denacionalizacije ne more imeti pravnih učinkov in bo zgolj strošek.

Stranka Zavezništvo je namreč v ponedeljek napovedala, da bo v DZ-ju sprožila postopek za razpis posvetovalnega referenduma o procesu denacionalizacije. Na njem bi državljane povprašali, ali se strinjajo, da se naravna bogastva v postopkih denacionalizacije ne bi več vračala v naravi.

V Zavezništvu še vedno tudi vztrajajo pri svoji pobudi, naj se Katoliška cerkev v zameno za škodo, ki so jo bankam povzročila podjetja v njeni lasti, odpove odškodninam zaradi predolgih denacionalizacijskih postopkov.

A. Č.