Starejši vojaki bi se prezaposlili med policiste, a ministrstvo tega noče

Prezaposlovanje naj bi bilo nezakonito

18. april 2018 ob 12:03,

zadnji poseg: 18. april 2018 ob 12:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Neposredno prezaposlovanje vojakov v okviru državne uprave ob dopolnjenem 45. letu starosti je nezakonito, sta notranje in pravosodno ministrstvo pojasnila vojaškemu sindikatu.

V Sindikatu vojakov Slovenije (SVS) si želijo sistemske ureditve prezaposlovanja vojakov ob doseženem 45. letu starosti, ko ne morejo več delati na obrambnem področju, in sicer v okviru državne uprave, v poklice policist in pravosodni policist. Vendar so ugotovili, da določb obrambnega zakona o tej pravici ni mogoče izvajati, ker bi to bilo nezakonito.

Na ministrstvu za notranje zadeve so pojasnili, da se morajo vsi, ki se želijo zaposliti, prijaviti na razpis. Za nedoločen čas se bodo lahko zaposlili, če izpolnjujejo formalne pogoje in bodo uspešno končali izbirni postopek.

"Glede na to, da so trenutno zaposleni na ministrstvu za obrambo za določen čas, po veljavni zakonodaji direktna premestitev v policijo za zaposlitev za nedoločen čas ni mogoča," so pojasnili. Od leta 2008 se je sicer na notranjem ministrstvu zaposlilo 61 javnih uslužbencev, ki so bili pred tem zaposleni tudi na ministrstvu za obrambo ali generalštabu Slovenske vojske.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pa je zapisala, da so "pred nekaj leti v vrste pravosodnih policistov prezaposlili nekdanje uslužbence carine, ki so bili zaposleni za nedoločen čas, in sicer na podlagi sklepa vlade. Iz vojske takšnih zaposlitev nismo imeli, ker so vojaki zaposleni za določen čas." Ne vodijo pa statistike, koliko zaposlenih je predhodno delalo v vojski.

Potrebno dodatno izobraževanje

So pa na ministrstvu za notranje zadeve v odgovoru SVS-ju napisali, da lahko vojaki z ustreznim izobraževanjem uspešno opravljajo delo policistov, zato sistemskim rešitvam, ki bi omogočale enostavnejše premeščanje vojakov v policijo, ne nasprotujejo. Ob morebitnih spremembah zakonodaje pa bodo vztrajali, da vojaki opravijo izobraževanje, se zaposlijo tam, kjer so kadrovske potrebe, in da bodo izpolnjevali pogoje, določene za policiste.

V SVS-ju so sicer kritični do ocen obrambne ministrice Andreje Katič in predstavnikov ministrstvo za obrambo, ki po njihovih navedbah javno pojasnjujejo, kako je za vojake po 45. letu starosti dobro poskrbljeno z eno od pravic do prerazporejanja v okviru državne uprave."Sprašujemo se, ali ministrica po treh letih ministrovanja sploh ve, o čem govori, ko pojasnjuje, kako dobro je poskrbljeno za vojake s prezaposlovanjem. Na tem področju ni bilo do zdaj narejenega nič," so zapisali.