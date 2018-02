"Glede na pretekle slabe ocene je bilo težko pričakovati pozitivno oceno."

"Nismo prvi primer v Natu, ki smo dobili oceno nepripravljeni, in nismo prvi, ki bomo to oceno popravili v naslednjih mesecih oz. v doglednem času," je dejal Simon Korez z generalštaba SV-ja.

Brez širše podpore pri kadrih in opremi bo tudi v prihodnje težko, je dejal Simon Korez, tiskovni predstavnik Slovenske vojske, in dodal, da so zaradi rezultata zaskrbljeni, ni pa jih presenetil. Spomnil je na negativno oceno pripravljenosti, ki jo je že v preteklih letih prejel vrhovni načelnik vojske predsednik Borut Pahor. "Že v preteklih letih je negativna ocena odražala, da smo šibki pri opremi in v zadnjih letih na področju kadrovskega dopolnjevanja." Število vojakov se je namreč še dodatno zmanjšalo v preteklem letu.

Slaba ocena zaradi kadrovske podhranjenosti

Na vprašanje, zakaj je bilo 800 vojakov 72. brigade tako slabo pripravljenih, kljub temu, da so vaje, ki jih ocenjuje Natova skupina, predpisane vnaprej, je Korez pojasnil, da cikel priprav traja 18 mesecev. Ta čas pa so namesto za urjenje porabili za zagotavljanje bojne opreme, ki je hudo pomanjkljiva, zaradi mednarodnih misij in varovanja meje pa niso mogli zagotoviti terminov vaj. Skupina 72. brigade se je nato formirala šele v zadnjih mesecih in zato ni bila dovolj sinhronizirana.

"Nismo izvajali Igmanskega marša"

Na poročanje medijev o razpadajočih škornjih vojakov, strganih rokavicah in ozeblinah je Korez dejal, da se ob dolgotrajni uporabi vojaška oprema mora uničiti, v nasprotnem primeru vojaki ne izvajajo temeljnega poslanstva, kar je tudi usposabljanje v ekstremnih primerih. "880 vojakov je bilo na terenu, šest se jih je pritoževalo, da so ozebli, a zdravniški pregled ni potrdil ozeblin," je dejal in dodal, da gre za normalno stanje, le nekateri so bolj občutljivi. "Na Počki smo izvajali normalne zimske vaje, nismo izvajali Igmanskega marša," je očitke komentiral Korez, ki je še poudaril, da bi bilo narobe, če bi vojaki imeli zloščene škornje, ko pridejo s terena.

Za opremo so sicer predpisani natančno določeni standardi, za katere generalštab SV verjame, da jih direktorat za logistiko, ki opremo kupuje, upošteva.

Stoltenberg: SV se cilju približuje, a prepočasi.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg pa je za Radio Slovenija povedal, da se Slovenija približuje zastavljenemu cilju, a žal prepočasi. V Natu pred tem ocene svoje ocenjevalne skupine, ki je 800 vojakov 72. brigade Slovenske vojske na štirih področjih prepoznala kot nepripravljeno za boj, niso komentirali, pač pa dejali, naj oceno pojasnijo slovenske oblasti. Kljub temu je novinar Radia Slovenija Luka Robida v Bruslju od generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga izvedel, da v zavezništvu kljub slabi oceni vojske pravijo, da je Slovenija na pravi poti. Stoltenberg je izjavil, da slovenski delež sredstev za vojsko narašča, tako nominalno kot v odstotku BDP-ja, a da je raven še vedno nizka. Dodal je, da pričakuje, da bodo zaveznice izpolnile svoje zaveze ter da je Sloveniji sicer uspelo ustaviti trend finančnih rezov in se zdaj približuje zastavljenemu cilju. Ampak počasi, prepočasi.

Ocenjevalna skupina zavezništva je bataljonsko bojno skupino 72. brigade Slovenske vojske na štirih področjih ocenila kot "combat not ready", torej nepripravljeno za boj, na enem področju pa kot "combat ready" oziroma pripravljeni na boj. Ker je skupina oceno nepripravljenosti prejela na več kot dveh področjih, se po pravilih Nata šteje, da je skupna ocena skupine "nepripravljena".

Sindikat: kriv je mačehovski odnos vseh vlad

Medtem je sindikat Ministrstva za obrambo sprožil peticijo, v kateri poziva predsednika vlade Mira Cerarja, predsednika države Boruta Pahorja, poslance, urad varuha človekovih pravic in vse državljane, naj podprejo pravico vseh zaposlenih v obrambi do kolektivne pogodbe.

Sindikat zaradi nevzdržnih in neurejenih razmer na področju zaposlenih v SV-ju in obrambi v peticiji opozarja, da jim je Ustavno sodišče odreklo pravico do stavke, ni pa jim odreklo pravice do kolektivne pogodbe. Vojakom je po njihovem zaradi zavračanja sklepanja kolektivne pogodbe kršena ne samo zakonska pravica, ampak tudi ustavna svoboda.

Poudarjajo tudi, da je Slovenska vojska v resnem kadrovskem krču, da je število odhodov vojakov iz SV-ja večje od prihodov in da se obseg nalog ne zmanjšuje, zato prihaja pri tistih vojakih, ki ostajajo v SV-ju, do izgorelosti.

