Zaradi financiranja zasebnega osnovnega šolstva se obeta sprememba ustave

Gre za 57. člen ustave

5. oktober 2017 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ustavna komisija je sklenila državnemu zboru predlagati, naj začne postopek za spremembo ustave glede financiranja zasebnega osnovnega šolstva.

Ustavo bi spremenili tako, da bi v njej določili, da se lahko obvezno osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah financira pod pogoji in na način, kot to določa zakon.

Za takšna sklepa je danes na ustavni komisiji glasovalo 12 od 18 navzočih članov, šest pa jih je bilo proti. Komisija ima sicer 19 članov, manjkal je poslanec madžarske komisije Laszlo Göncz.

Kompromisni predlog po usklajevanjih s poslanskimi skupinami

Dikcija, ki jo v sprejem poslancem predlaga ustavna komisija, je kompromisni predlog, ki ga je po sredinih usklajevanjih s poslanskimi skupinami predložil predsednik DZ-ja Milan Brglez.

Po njem bi trenutni 57. člen ustave spremenili tako, da bi med drugim v ustavo zapisali, da država financiranje javnih šol zagotavlja iz javnih sredstev, ter "da se lahko pod pogoji in na način, kot to določa zakon, obvezno osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah sofinancira iz javnih sredstev".

Hkrati bi po v izvedbeni del ustavnega zakona zapisali, da se zakoni, ki urejajo financiranje vzgoje in izobraževanja, s spremembo ustave uskladijo v treh mesecih. Po besedah Brgleza gre pri tem za osnovno besedilo, ki ga je mogoče v nadaljevanju še dodelati.

Glasovanje proti so napovedali v SDS-ju in NSi-ju, podporo pa v SMC-ju, SD-ju, DeSUS-u, Zavezništvu in Levici.

T. H.