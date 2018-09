Štrukelj: "Šarec je imel z izbiro Medveda za ministrskega kandidata srečnejšo roko"

Sindikalisti so pozorno spremljali predstavitev ministrskega kandidata

10. september 2018 ob 14:44,

zadnji poseg: 10. september 2018 ob 19:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaslišanje kandidata za ministra za javno upravo Rudija Medveda je po pričakovanju največ zanimanja vzbudilo v sindikalnih vrstah.

Predsednik vlade Marjan Šarec je Medveda predlagal za ministra iz kvote LMŠ-ja po tistem, ko se je odločil za umik kandidature Tugomirja Kodelje. Kodelja je s svojo predstavitvijo sicer razočaral tudi sindikate javnega sektorja. Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj meni, da je imel Šarec pri izbiri Medveda srečnejšo roko kot pri Kodelji.

.

Štrukelj, ki je tudi glavni tajnik šolskega sindikata Sviz, je umik Kodeljeve ministrske kandidature označil za racionalno potezo predsednika vlade. Po Štrukljevem mnenju je bil Kodelja s svojo vizijo ministrovanja neprepričljiv in bi bil verjetno prej obremenitev in težava za kredibilnost nove vlade kot pa kakšna dodana vrednost.

Po pričakovanjih je bil Štrukelj tudi tokrat med predstavniki zainteresirane javnosti, ki so bili prisotni na seji odbora. Neposredno pred začetkom seje je v izjavi za medije dejal, da verjame, "da bo kandidat odgovoril na ključna vprašanja in da ne bomo spet vozili slaloma, kot smo ga zadnjič."

Medved Štruklja ni razočaral

Po seji je v odzivu pohvalil kandidata za ministra za javno upravo Rudija Medveda, ker je na predstavitvi pred odborom DZ-ja plačna pogajanja označil za prioritetno nalogo ministrstva. Manj pa je bil zadovoljen z Medvedovim stališčem do morebitnih izstopov iz plačnega sistema. "Za nas je pomembno, da je kandidat vzpostavil afirmativen odnos do zaposlenih v javnem sektorju. Od kandidata za ministra za javno upravo se pravzaprav pričakuje, da bo dejal nekaj pozitivnega tudi o prispevku javnih uslužbencev pri obvladovanju krize v naši državi. To mu vsekakor štejem v dobro, kajti praviloma tega ne slišimo, čeprav so številke o tem zelo jasne," je poudaril Štrukelj.

Po njegovih besedah je pomembno tudi Medvedovo stališče do plač v javnem sektorju, da te niso ekscesne, prej nasprotno: "Izpostavil je za nas pomembno dejstvo, da se plače javnih uslužbencev v zadnjem obdobju gibljejo počasneje kot v gospodarstvu. S tem je že nekaj dejal o prihodnjih plačnih pogajanjih. Upam, da se je tega tudi zavedal."

Nekoliko nenavaden pa je bil po Štrukljevem mnenju kandidatov komentar v zvezi z možnimi izstopi iz plačnega sistema, češ da ni bistveno, če kdo izstopi. "To je seveda izrazito napačna ocena. Če kdor koli izstopi v tem trenutku, verjetno to pomeni konec že sicer načetega plačnega sistema, ki mu težko rečemo enoten. Morda je skupen, ni pa več enoten."



Po njegovi oceni je bila Medvedova predstavitev boljša od Kodeljeve. "Ni nobenega dvoma, da je imel tokratni kandidat bistveno bolj pripravljeno predstavitev, kot jo je imel Kodelja," je poudaril Štrukelj. Medved je po njegovih besedah vložil precej več dela ter pregledneje in bolj sistematično predstavil načrte in pričakovanja svojega ministrovanja.

Stavka v ptujskem vrtcu zamrznjena

Spremenjene okoliščine so sicer pripeljale do zamrznitve za petek napovedano stavko v ptujskem vrtcu. Zaposleni v vrtcu, povezani v Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, so se za takšno potezo odločili, ker nov koalicijski sporazum obljublja izvzem dodatkov, ki se zdaj še vedno štejejo v minimalno plačo, ter postopen dvig minimalne plače.

Kot so še sporočili iz Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR), zaposleni prav tako računajo na zavezo vlade, da bo nemudoma in resno pristopila k prekinjenim pogajanjem s sindikati javnega sektorja. Če do izpolnitve zavez ne bo prišlo ali jih vlada ne bo spoštovala, bodo stavko v takrat širšem obsegu zagotovo izvedli.

Zvišanje mora biti izvedeno iz proračuna, in ne iz žepa staršev

Ob napovedi stavke je sekretarka sindikata Ana Jakopič sicer pojasnila, da zaposleni zahtevajo dvig vseh osnovnih plač, ki so tudi v Vrtcu Ptuj pod zakonsko določeno minimalno plačo, in sicer vsaj na višino minimalne plače.

Prav tako zahtevajo izločitev vseh dodatkov iz minimalne plače ter dokončno odpravo plačnih krivic v celotni skupini J. Vanjo spadajo številni najnižje plačani v javnem sektorju, kot so na primer čistilke, hišniki in drugi. Pri tem se mora zvišanje izvesti iz proračuna, in ne z zviševanjem doplačila vrtca staršem, zahtevajo.

Sa. J.