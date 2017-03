Švedski premier: Arbitražna rešitev naj temelji na mednarodnem pravu

Cerar in Löfven sta se zavzela za krepitev sodelovanja

27. marec 2017 ob 16:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Švedska se ne želi neposredno vpletati v reševanje mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško, je med obiskom v Ljubljani dejal švedski premier Stefan Löfven.

Tako je odgovoril na novinarsko vprašanje, kaj bo storil, če uradni Zagreb ne bo upošteval odločitve arbitražnega sodišča. Slovenija in Hrvaška sta arbitražni sporazum leta 2009 podpisali prav v švedski prestolnici.

Mejni spor je predvsem dvostransko vprašanje med Slovenijo in Hrvaško, ki ga je treba rešiti, Löfven pa je še na kratko dodal: "Seznanjeni smo, da arbitražno sodišče meni, da je pristojno in legitimno za rešitev mejnega spora. Menimo, da je za obe državi pomembno, da rešitev temelji na mednarodnem pravu."

Zavzemanje za krepitev odnosov

Med Slovenijo in Švedsko, ki letos praznujeta 25-letnico prijateljskih odnosov, ni odprtih vprašanj, kot zeleni in trajnostno naravnani državi pa imata možnosti za povečanje gospodarskega sodelovanja. Premier Miro Cerar je izpostavil področja prehrane, gozdarstva in lesne industrije, farmacevtske industrije, turizma ter digitalizacije.

Slovenija in Švedska vidita priložnost tudi za sodelovanje tudi na socialnem področju. Cerar je napovedal, da se bo novembra udeležil socialnega vrha na temo zaposlovanja, ki bo potekal na Švedskem. S švedskim premierjem sta se danes dogovorila, da bo Slovenija sodelovala pri pripravi tega dogodka, je po poročanju STA-ja povedal Cerar.

Premierja sta podprla enotnost EU-ja 27 držav članic po začetku postopka za izstop Velike Britanije, delita tudi podobne poglede na begunsko krizo - po besedah premierja Lövena morajo članice porazdeliti odgovornost za prosilce za azil in migrante ter nadgraditi skupno azilno politiko.

Kot skrb vzbujajoč pa sta ocenila položaj na Balkanu. "EU mora ohraniti stik z njimi, vedno znova jim moramo pokazati, da so vrata za njih odprta, ko bodo izpolnili pogoje," je prepričan Cerar. Do takrat pa mora EU pomagati pri reševanju njihovih težav, meni Cerar, ki je izpostavil predvsem krizo v Makedoniji.

T. H., Sandra Brankovič/Radio Slovenija