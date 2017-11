Svetniki RTV Slovenija bodo ponovno obravnavali finančni načrt za leto 2018

Kritike zaradi napovedane poslovne izgube

27. november 2017 ob 09:54

zadnji poseg: 27. november 2017 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Programski svet RTVS bo ponovno obravnaval predloga programsko-produkcijskega in finančnega načrta za leto 2018. Svetniki RTV-ja so bili pred dvema tednoma precej kritični zaradi predvidene poslovne izgube v višini skoraj 2,44 milijona evrov.

Nekaj svetnikov je pred dvema tednoma menilo, da zakonodaja programskemu svetu Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ne dovoljuje obravnave finančno neuravnoteženega načrta. Predsednik nadzornega sveta zavoda Peter Grašek pa je poudaril, da za načrtovanje izgube v prihodnjem letu, h kateremu se je zatekla Kadunčeva ekipa, ni potrebe, saj ima RTV Slovenija dovolj rezerve iz preteklih let.

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je na kritike odgovoril, da predvidena izguba ne pomeni katastrofe, saj lahko RTV Slovenija izgubo pokrije z rezervo ali s prodajo kapitalskih naložb. Ob tem je pojasnil, da je zavod v preteklih letih zbral deset milijonov evrov viška prihodkov nad odhodki. Po njegovih besedah je zato predvidena izguba v prihodnjem letu tudi vprašanje takšnega ali drugačnega knjigovodskega prikaza.

Svetniki so zato od Kadunca zahtevali, da naj programsko-produkcijski načrt dopolni s predlogi iz obravnave in dopolnitvi prilagodi tudi finančni načrt, ki naj bo uravnotežen. Na današnji seji naj bi svetniki vendarle sprejeli odločitev o primernosti programsko-produkcijskega načrta in dali mnenje k finančnemu načrtu. Odločitev glede finančnega načrta je namreč v pristojnosti nadzornega sveta.

Tokrat bodo svetniki tudi prisluhnili Kadunčevemu poročilu o 3. novembra sklenjeni sodni poravnavi med RTV Slovenija in Natašo Pirc Musar v primeru odprave sklepa o imenovanju Pirc Musarjeve za generalno direktorico. RTV Slovenija bo Pirčevi v dveh obrokih izplačal 70.000 evrov odškodnine.

G. C.