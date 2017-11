Programski svet RTV-ja kritičen do načrtovanja izgube. Kadunc: Ta ne pomeni katastrofe.

Seja programskega sveta javnega zavoda

13. november 2017 ob 21:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Generalni direktor RTV-ja Igor Kadunc je programskemu svetu zavoda predstavil predloga programsko-produkcijskega in finančnega načrta za leto 2018 ter pri tem naletel na kritičen odziv svetnikov.

Zmotila jih je predvidena poslovna izguba v višini skoraj 2,44 milijona evrov, ki naj bi v prihodnjem letu doletela največjo medijsko hišo v državi. Kar nekaj svetnikov je izrazilo mnenje, da zakonodaja programskemu svetu Radiotelevizije Slovenija ne dovoljuje obravnavo finančno neuravnoteženega načrta. Svetnica Petra Ložar je zato predlagala prestavitev obravnave programsko-produkcijskega in finančnega načrta na naslednjo sejo, a njen predlog ni podprla zadostna večina.

Ložarjeva je bila kritična tudi do poteze generalnega direktorja Kadunca, ki je že pred današnjo sejo programskega sveta pisno obvestil predsednika vlade Mira Cerarja in ministra za kulturo Toneta Peršaka, da bo svetu predlagal načrt, ki izkazuje poslovno izgubo. Ocenila je, da je takšna poteza nerazumljiva in za radiotelevizijo tudi škodljiva.

Poleg nekaterih svetniških kolegov je stališču Ložarjeve pritrdil tudi predsednik nadzornega sveta RTV-ja Peter Grašek. Po njegovih besedah je nesprejemljivo, da generalni direktor v javnosti razglaša izgubo, še preden sta se z obema načrtoma za prihodnje leto seznanila programski in nadzorni svet. Dejal je, da Kadunčeva poteza spodjeda javno podobo RTV Slovenija.

Grašek je tudi poudaril, da za načrtovanje izgube v prihodnjem letu, h kateremu se je zatekla Kadunčeva ekipa, ni potrebe, saj ima zavod dovolj rezerve iz preteklih let. Po njegovih besedah tudi ni razlogov za izgubo v letošnjem letu, ki jo je v višini 600.000 evrov pred dnevi na novinarski konferenci prav tako napovedal generalni direktor.

Kadunc: Predvidena izguba ne pomeni katastrofe

Kadunc je na kritike odgovoril, da je tudi sam v javni predstavitvi programsko-produkcijskega in finančnega načrta za leto 2018 ter pričakovanega poslovnega rezultata v letošnjem letu izpostavil, da predvidena izguba ne pomeni katastrofe, saj lahko radiotelevizija izgubo pokrije z rezervo ali s prodajo kapitalskih naložb.

Generalni direktor je postregel s podatkom, da je zavod v preteklih letih zbral deset milijonov evrov viška prihodkov nad odhodki. Po njegovih besedah je zato predvidena izguba v letošnjem in prihodnjem letu tudi vprašanje takšnega ali drugačnega knjigovodskega prikaza. Svetnike je pozval, naj kljub očitkom o finančno neuravnoteženem načrtu opravijo obravnavo.

Burna razprava

Tudi podpredsednica programskega sveta Jelka Stergel je ocenila, da sta programsko-produkcijski in finančni načrt zaradi predvidene izgube "na meji zakonitosti". Zato se je zavzela, da bi svetniki tokrat obravnavali le programski del, vodstvo zavoda pa bi čim prej z ustreznimi knjigovodskimi popravki poskrbelo za uravnoteženo finančno podlago.

Do predloga Stergelove je bil kritičen svetnik Božidar Zorko. Po njegovem mnenju je nesmiselno obravnavati programske vsebine, če jih ne spremlja ustrezna finančna podlaga. Opozoril je, da skoraj 2,44 milijona evrov izgube, ki jo vodstvo RTV-ja načrtuje za leto 2018, vendarle pomembno vpliva na obseg in kakovost programa.

Sicer je današnjo sejo dodobra zapletlo uvodno glasovanje o predlogu Ložarjeve, naj se obravnava programsko-produkcijskega in finančnega načrta prestavi na naslednjo sejo. Od 27 prisotnih svetnikov jih je predlog podprlo 12, deset jih je bilo proti, pet se jih je vzdržalo. Pri tem pa ni bilo jasno, kolikšna večina je sploh potrebna za izglasovanje predloga.

Prvo pojasnilo pravne službe je bilo, da je bil predlog za umik točke izglasovan, saj v tem primeru zadostuje navadna večina. Programski svet se je zato lotil glasovanja o dnevnem redu, na katerem ni bilo obravnave obeh načrtov, nakar pa so pravniki RTV-ja postregli z drugačno razlago - da bi bila za izglasovanje predloga potrebna absolutna večina, torej najmanj 15 glasov.

T. H.