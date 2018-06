Toča v Črnomlju: Vlada izreka posebno priznanje gasilcem in civilni zaščiti

Poškodovani so številni vrtci in šole. Ministrica za šolstvo, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič, je napovedala državni prispevek pri obnovi te infrastrukture. Foto: BoBo

Katičeva je pohvalo namenila tudi gasilcem - več tisoč jih posredovalo - in spomnila, da so na pomoč priskočili tudi hrvaški. Foto: BoBo

Toča povzročila visoko škodo

14. junij 2018 ob 13:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Občina Črnomelj je v sredo začela zbirati vloge za prijavo škode, nastale na stavbah zaradi petkovega močnega neurja s točo. Vlada pa je izrekla priznanje vsem, ki so po toči posredovali in pomagali.

Oškodovanci obrazec vloge dobijo v občinski mali sejni sobi ali na uradni občinski spletni strani. Vloge morajo oddati do 22. junija. Izpolnjenim vlogam naj po možnosti priložijo fotografije nastale škode, so sporočili z občine.

Na črnomaljski občini so zapisali, da oškodovanci vloge v omenjenem prostoru lahko tudi izpolnijo in oddajo, s seboj pa morajo prinesti vse potrebne podatke, navedene v navodilih za izpolnjevanje obrazca. Vloge lahko oddajo vsak delovni dan, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 7.30 in 17. uro, v sredo med 7.30 in 18. uro ter v petek med 7.30 in 15. uro. Oškodovanci lahko vloge na naslov občine pošljejo tudi z navadno pošto. Upoštevali bodo vloge, ki bodo na občinsko vložišče prispele do vključno 26. junija do opoldneva.

Oškodovanci lahko škodo prijavijo le na omenjenem prijavnem obrazcu in v skladu z objavljenimi navodili, so še sporočili s črnomaljske občine.

Hitra in odzivna pomoč

Sicer pa skušajo črnomaljski občini pri odpravljanju posledice poleg gasilcev in civilne zaščite pomagati tudi različne organizacije in posamezniki. Po podatkih Rdečega križa Slovenije je črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič imenovala posebno komisijo, ki bo njihovo pomoč razdeljevala glede na prispele prošnje. Komisijo sestavljajo še predsednica in sekretarka črnomaljskega območnega združenja RKS, predstavnik občine, črnomaljskega Centra za socialno delo, poveljnik črnomaljske civilne zaščite in predstavnik Karitas. RKS bo to tudi iz svojega sklada solidarnosti za pomoč prizadetim v neurju območnemu združenju Rdečega križa Črnomelj danes nakazal pomoč v znesku 30.000 evrov. Denarno pomoč, vsaka po 10.000 evrov, sta do zdaj prispevali tudi Škofija Novo mesto in Slovenska karitas.

Na pomoč tudi Slovenska kronika

Ob nedavni uničujoči ujmi se je RTV Slovenija odločila, da organizira humanitarno akcijo z zbiranjem prispevkov, ki bodo v celoti namenjeni odpravljanju škode v Beli krajini. Zbiranje se bo začelo danes, danes, 14. junija 2018, ob 19.30 s posebno humanitarno Slovenska kroniko na Televiziji Slovenija 1.

Gledalci bodo sredstva lahko nakazovali na poseben račun Gasilske zveze Črnomelj: Gasilska zveza Črnomelj

Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj TRR: SI56 02430-0001 8399 492

Sklic: 0806

Več informacij o pobudi



Prostovoljne denarne prispevke za prizadete družine in posameznike Rdeči križ še naprej zbira na posebnem računu in z donacijami prek sporočil SMS. Operaterji Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2 pa omogočajo donacije prek sporočil SMS na številki 1919. Donirati je mogoče s ključno besedo UJMA za donacijo en evro ali UJMA5 za podaritev petih evrov pomoči.

Po podatkih, predstavljenih na torkovi izredni občinski seji, skupna škoda v Občini Črnomelj znaša 18,5 milijona evrov. Škoda na stanovanjskih objektih je presegla šest milijonov evrov, na gospodarskih znaša skoraj štiri milijone in na industrijskih 6,5 milijona evrov.

Škoda na javnih zavodih znaša nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Na devetih objektih kulturne dediščine je nastalo za 100.000 evrov, na kmetijskih posevkih in trajnih nasadih pa za nekaj manj kot 330.000 evrov škode. Ocena skupne škode še ni dokončna.

Pohvala vlade

Enote za zaščito in reševanje, občine in javne službe so se na neurje, ki je 8. junija prizadelo vzhod države, odzvale pravočasno in z učinkovitimi ukrepi preprečile še hujšo škodo, je ocenila ministrica Andreja Katič, ki opravlja tekoče posle. Močno neurje je škodo povzročilo tako na stvareh kot na kmetijskih površinah. Glede na poročilo Občine Črnomelj je bilo tam poškodovanih 1944 stanovanjskih hiš, 50 industrijskih objektov, 12 javnih zavodov, 2723 gospodarskih in drugih objektov ter devet objektov kulturne dediščine. Po poročilu Občine Semič pa je bilo tam poškodovanih 96 objektov, sprožil pa se je tudi manjši zemeljski plaz.

V intervenciji je sodelovalo 3144 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, od tega 2849 gasilcev, pripadniki Rdečega križa, Cestnega podjetja Novo mesto in Elektra Ljubljana, je povedala ministrica.

Vlada je prav tako ugotovila, da je bilo aktiviranje gasilcev, vseh drugih reševalnih služb in gospodarskih družb na vseh ravneh pravočasno, njihovo delovanje pa organizirano, prizadevno in učinkovito. Vlada vsem vključenim v pomoč izreka priznanje in zahvalo, je povedala Katičeva.

Trenutno škodo poleg občinskih komisij sicer ocenjujejo tudi predstavniki zavoda za gozdove, direkcija za vode, zavod za varstvo kulturne dediščine, ministrstva za gospodarstvo in direkcija za infrastrukturo, je še povedala ministrica.

Končno poročilo, vključno z višino neposrednih stroškov intervencij, naj bi na ministrstvu za obrambo pripravili do 6. julija, nato ga bo obravnavala vlada. Kot so še sporočili po seji vlade, bo ministrstvo vladi predlagalo, da povračilo zagotovi iz tekoče proračunske rezerve.