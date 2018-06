V Belo krajino prišlo pomagat tisoč gasilcev iz vse Slovenije

10. junij 2018

zadnji poseg: 10. junij 2018 ob 19:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Belo krajino so se danes vile kolone gasilcev, ki so na pomoč prihiteli iz osrednje Slovenije, okolice Karlovca, Gorenjske, Savinjske doline, Posavja in Dolenjske.

Danes se je v prizadete kraje pripeljalo še tisoč gasilcev, ki z roko v roki z domačini, ki so jim na pomoč priskočili tudi prijatelji in sorodniki, odpravljajo posledice ujme in prekrivajo razbite strehe. Čez dan je zaokrožila informacija, da bodo kmalu pošle zaloge strešnikov, a so proizvajalci sporočili, da je razlog za skrb odveč in da strešnikov ne primanjkuje.

Rdeči križ pa opozarja, da je petkovo neurje s točo marsikoga pahnilo v veliko stisko, ki je brez pomoči ne bo zmogel razrešiti, zato je že začel zbirati prostovoljne finančne prispevke za prizadete družine in posameznike.

Fizične in pravne osebe lahko prostovoljne prispevke za akcijo "UJMA 2018" nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije pri SKB banki št. SI56 0310 0111 1122 296 s sklicem 00 96875 in kodo namena CHAR.

Pomagati je mogoče tudi s poslanim kratkim sporočilom SMS na številko 1919 v omrežjih operaterjev Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2. Ključna beseda UJMA pomeni donacijo en evro, ključna beseda UJMA5 pa donacijo pet evrov, so sporočili z Rdečega križa Slovenije.

Prostovoljci in sodelavci območnih združenj Rdečega križa Slovenije skupaj s komisijami za ocenjevanje škode na prizadetih območjih ugotavljajo, kdo vse zaradi posledic neurja potrebuje pomoč, hkrati pa v sodelovanju z občinskimi in regijskimi štabi civilne zaščite tudi pomagajo pri odpravljanju posledic.

RK: "Številni posamezniki so se znašli v stiski"

Z Rdečega križa so za MMC sporočili, da oškodovanci v petkovem neurju najbolj potrebujejo finančno pomoč, oblek in odej pa je v njihovih skladiščih trenutno dovolj. Rdeči križ bo z zbranimi sredstvi poskrbel predvsem za tiste, ki finančno že tako živijo iz dneva v dan in nimajo plačanih različnih zavarovanj, "potem pa jim nesreča vzame še streho nad glavo". Dodali so še, da so nekateri npr. odvisni od uničenih avtomobilov, s katerimi se vozijo na delo. Ker bodo prisiljeni kriti to škodo, bodo ostali brez sredstev za redne mesečne stroške. Številni so se zaradi uničene zasebne lastnine, streh, avtomobilov znašli v stiski, zato so se v RK-ju odločili za zbiranje finančnih sredstev: "Dajemo možnost za lajšanje stisk prizadetih v neurju."

Pomoč obljublja tudi država

Toča, debela kot jabolko, je najbolj prizadela občino Črnomelj, kjer je poškodovala več kot 500 objektov, skoraj vsa zunaj parkirana vozila in pridelek. Na severovzhodu države je veter odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalivala objekte, uničene so poljščine. Pomoč je v soboto v Črnomlju obljubil tudi premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, prioriteti sta šola in vrtec.

Vrtec Čardak bo do preklica zaprt

V neurju je bila namreč zelo poškodovana stavba vrtca Čardak, ki je del vrtca Otona Župančiča v Črnomlju. Enota Čardak bo do prenove zaprta, kdaj jo bodo znova odprli, bo znano, ko bo ocenjena škoda in bodo že določeni sanacijski ukrepi, poroča Televizija Slovenija. Ravnateljica vrtca starše otrok prosi za razumevanje: "Vse starše prosimo, da tisti otroci, ki imajo varstvo, ki imajo stare starše ali kogar koli doma, ostanejo doma in jih ne pripeljejo v vrtec. Za vse druge bomo poskrbeli, da bo urejeno varstvo v novem delu vrtca. Tja smo že preselili igralnice, kotičke, igrače, igralnice so urejene v telovadnici, zbornici," je za Televizijo Slovenija dejala ravnateljica vrtca Otona Župančiča Črnomelj Irena Veselič Kos.



Vreme bo oškodovancem naklonjeno do srede

V Beli krajini se bojijo dežja, saj so številne strehe, ki jih je prerešetala toča, za zdaj pokrite le s folijo. Dež bi lahko povzročil zamakanje v objektih in s tem še več škode. K sreči bo jutri večinoma sončno, posamezne nevihte bodo nastajale predvsem v hribovitih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 °C. Tudi v torek bo večinoma sončno, verjetnost za nevihte pa se bo povečala zlasti na zahodu. V sredo kaže na spremenljivo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami.

