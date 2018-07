Tonin za 18. november razpisal lokalne volitve

Na volišča tretjo nedeljo v novembru

Predsednik DZ-ja Matej Tonin je opoldne razpisal redne lokalne volitve, ki bodo letos 18. novembra. S spremembo zakonodaje novembra lani je bila namreč kot stalni termin za lokalne volitve določena tretja nedelja v novembru.

Volitve bodo 18. novembra potekale v vseh 212 občinah. Volivke in volivci bodo na njih odločali tako o županih kot članih občinskih svetov za naslednji štiriletni mandat. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli pa bodo hkrati potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

V tistih občinah, kjer nobenemu izmed županskih kandidatov ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo drugi krog 2. decembra.

Volilna opravila po počitnicah

Tonin je z aktom določil, da bodo volilna opravila začela teči 3. septembra. Pojasnil je, da se mu zdi pomembno, da volilna opravila začnejo teči zunaj počitniškega časa, ker so prav prve dni izjemno zahtevne z vidika logistične priprave na same volitve.

Po besedah Tonina lokalne volitve veljajo za najzahtevnejše volitve, tudi tehnično, poleg tega so izjemno pomembne za sam razvoj Slovenije. "Prav lokalna samouprava, konkretneje občine, so tiste, ki najintenzivneje in najučinkoviteje odpravljajo regionalne razlike v Sloveniji," je poudaril.

Kot je povedal, bodo lokalne volitve izvajale občinske volilne komisije s pomočjo Državne volilne komisije (DVK). Ta je že pripravila in izdala obrazce za izrekanje podpore potencialnim kandidatom za občinske svetnike in župane. Obrazce sicer že lahko izpolnjujejo, na upravnih enotah pa jih bo mogoče overiti po 3. septembru. Že zdaj pa je mogoče zbirati tudi soglasja h kandidaturam.

Potencialne državnozborske volitve mesec dni pred lokalnimi

Jeseni pa se nam morda obetajo tudi nove predčasne državnozborske volitve. "S pomočjo državne volilne komisije smo preverili vse potencialne roke, če bi se zgodilo, da Slovenija ne v prvem, ne v drugem in ne v tretjem krogu predsednika vlade ne bi dobila, bi to pomenilo, da bi se parlament razpustil v drugi tretjini avgusta. In po vseh predpisih je treba predčasne volitve izvesti v roku 60 dni, kar pomeni, da bi bile najprej predčasne volitve v drugi tretjini oktobra. Torej približno mesec dni pred lokalnimi volitvami," je pojasnil Tonin in dodal, da jih ni mogoče izvesti skupaj z lokalnimi volitvami.

Na vprašanje, kako verjetne so po njegovem mnenju predčasne državnozborske volitve, pa je odvrnil, da težko ocenjuje, ker vrsta postopkov v teh dneh še teče in je od razvoja v prihodnjih dneh odvisno, kakšne so možnosti za morebitne državnozborske volitve.

