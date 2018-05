Tudi letos ločeni slovesnosti ob dnevu veteranov vojne 1991

Ena na Vačah, druga v Kočevju

17. maj 2018 ob 18:08

Vače - MMC RTV SLO, STA

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever sta v geometričnem središču Slovenije na Slivni pri Vačah organizirali slovesnost ob dnevu veteranov vojne 1991.

Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever Tomaž Čas. Slovesnosti sta se udeležila tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak in svetovalec predsednika republike za nacionalno varnost Uroš Krek, načelnik Generalštaba Slovenske vojske Alan Geder pa se je naknadno opravičil.

Še ena ločena prireditev

Društvo Moris Kočevska Reka in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) pa prireditev ob 28. obletnici ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) organizirata popoldne v Kočevju. Osrednji govornik bo zgodovinar Jurij Pavel Emeršič, nagovore bodo imeli tudi predsednik skupščine Občine Kočevje 1991–1994 Mihael Petrovič, predsednik Združenja VSO Aleš Hojs, predsednik Društva Moris Anton Krkovič in kočevski podžupan Roman Hrovat.

Pred 28 leti je začel nastajati MSNZ, v okviru katerega je Slovenija začela usposabljati lastne oborožene sile. Ta dan Zveza veteranov vojne za Slovenijo praznuje svoj dan. Danes je skupaj z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever pripravila slovesnost na Vačah.

Dogajanje v letih 1990 in 1991

MSNZ je nastal kot odgovor na zahtevo JLA-ja, naj ji Teritorialna obramba (TO) preda orožje. 15. maja 1990 je namreč JLA izdal pisni ukaz, naj TO orožje iz svojih skladišč preda v skladišča JLA-ja. Posamezni odbori TO-ja so ukazu sledili, tisti, ki so se zavedali, da gre za razorožitev, pa so se temu uprli. Kot je zapisano na spletni strani Zveze veteranov vojne za Slovenijo, so s tem preprečili popolno razorožitev takratnega TO-ja ter vzpostavili obrambne sile novonastajajoče države.

Pobudo za ustanovitev MSNZ-ja je dal takratni načelnik oddelka za Ljudsko obrambo občine Kočevje Krkovič, ki je bil tudi prvi poveljnik MSNZ-ja. Oblikovanje manevrske strukture je sicer potekalo v tajnosti in brez prave formalne podlage. Slednjo je MSNZ dobil v začetku septembra 1990, ko je takratni notranji minister Igor Bavčar izdal uradno odločbo za oblikovanje MSNZ-ja.

Konec septembra 1990 je MSNZ dobil tudi zakonsko podlago, ko je takratna slovenska skupščina sprejela dopolnilo k ustavi, s katerim je Slovenija dobila popolno oblast nad vodenjem lastnih oboroženih sil. Oktobra 1990 je MSNZ prešel pod okrilje slovenskega TO-ja, ki se je pozneje preimenoval v Slovensko vojsko.