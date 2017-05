Slovesnost ob 27-letnici ustanavljanja Manevrske strukture narodne zaščite

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever pripravili proslavo na Vačah

17. maj 2017 ob 17:07

Vače - MMC RTV SLO/STA

Zveza vetaranov vojne za Slovenijo je skupaj z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever na Vačah priredila slovesnost ob 27. obletnici nastajanja Manevrske strukture narodne zaščite. Osrednji govornik je bil predsednik vlade Miro Cerar.

Cerar je v svojem nagovoru dejal, da je bil prispevek veteranov v vojni za Slovenijo neprecenljiv, "saj so se v usodnih dneh leta 1991 postavili v bran življenj in premoženja ter demokratične, na plebiscitu sprejete odločitve slovenskega naroda". 17. maj veterani povezujejo tudi z zavrnitvijo ukaza o oddaji orožja in z začetkom organiziranja Manevrske strukture narodne zaščite, kar je Cerar v govoru označil za pogumno in odločno dejanje, vredno spoštovanja.

Poudaril je še, da smo z zgodovinsko odločitvijo slovenskega naroda in dogodki, ki so sledili zatem, postavili temelje samostojne države in začrtali smer, v katero smo želeli: "da bi živeli v perspektivni, uspešni in varni državi, ki spoštuje vladavino prava in temeljne pravice ter svoboščine vseh njenih prebivalcev ter državo in družbo blaginje s priložnostmi za vse".

MSNZ nastala kot odgovor na razorožitev TO

MSNZ je nastala kot odgovor na zahtevo JLA, naj ji Teritorialna obramba (TO) preda orožje. 15. maja 1990 je namreč JLA izdala pisni ukaz, naj TO orožje iz svojih skladišč preda v skladišča JLA. Posamezni odbori TO so ukazu sledili, tisti, ki so se zavedali, da slednje pomeni razorožitev, pa so se temu uprli. Pri zvezi veteranov vojne za Slovenijo so zapisali, da so s tem preprečili popolno razorožitev takratne TO ter vzpostavili obrambne sile novo nastajajoče države.

Pobudo za ustanovitev MSNZ je dal takratni načelnik oddelka za Ljudsko obrambo občine Kočevje Tone Krkovič, ki je bil tudi prvi poveljnik MSNZ. Oblikovanje slednje je sicer potekalo v tajnosti in brez prave formalne podlage. Slednjo je MSNZ dobila v začetku septembra 1990, ko je takratni notranji minister Igor Bavčar izdal uradno odločbo za oblikovanje MSNZ. Kasneje je MSNZ prešla pod okrilje slovenske TO, ki se je pozneje preimenovala v Slovensko vojsko.

Predhodnica Slovenske vojske

Konec septembra 1990 je MSNZ dobila tudi zakonsko podlago, ko je takratna slovenska skupščina sprejela dopolnilo k ustavi, s katerim je Slovenija dobila popolno oblast nad vodenjem lastnih oboroženih sil. Oktobra 1990 je MSNZ prešla pod okrilje slovenske TO, ki se je pozneje preimenovala v Slovensko vojsko.

Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič je ob dnevu zveze, ki jo vodi, zapisal, da so člani MSNZ opravili "pomembno in junaško delo, saj so v času, ko še ni bilo slovenskega republiškega štaba za TO, uspeli organizirati in voditi enote TO tako, da so bile pripravljene tudi na organiziran oborožen odpor zoper JLA, če bi se za to pokazala potreba".

L. L.