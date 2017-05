Poudarki Zavod Adriatik lahko sicer znova zaprosi za vpis v razvid ali pa sproži upravni spor. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 20 glasov Ocenite to novico! Nekdanji samski dom za Bežigradom v Ljubljani je popolnoma prenovljen, a osnovna šola in vrtec v njem, kot kaže, še ne bosta delovala. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Ministrstvo ne dovoli tur... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Turški zavod ne more odpreti vrtca in osnovne šole

Kdo stoji za izobraževalnim centrom Adriatik, ni povsem jasno

24. maj 2017 ob 21:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Ministrstvo za izobraževanje ne dovoli vrtca in šole, ki sta ju želela ustanoviti jezikovna šola Ambra in izobraževalni center Adriatik oziroma njegov direktor Muhammed Ali Isik. Kot so za našo televizijo potrdili na ministrstvu za izobraževanje, so zavrnili vlogi za vpis v razvid vrtcev in osnovnih šol.

Zavod Adriatik je že lani vložil prošnjo za vpis v razvid za vrtec in za osnovno šolo, postopek je tekel, vlogo so morali večkrat dopolniti. Medtem je za Bežigradom v Ljubljani iz nekdanjega samskega doma za delavce nastalo sodobno poslopje, kjer so že začeli sprejemati prijave za vpis v vrtec, septembra naj bi zaživela tudi šola za 160 otrok.

Direktor direktorata za osnovno šolo Gregor Mohorčič je poudaril, da so obe vlogi zavrnili, saj je zavod za šolstvo za vrtec ocenil, "da program bistveno odstopa od našega kurikula za vrtce in na osnovi tega se je ministrstvo odločilo, da ne vpiše v razvid programa predšolske vzgoje".

Program mora "bogatiti šolski prostor"

Podobna odločitev je bila sprejeta tudi za osnovno šolo, kjer naj bi pouk temeljil na programu, ki ga izvajajo javne šole, namesto da bi ponudili nekaj drugačnega. Mohorčič ob tem poudarja, da se pri zasebnih iniciativah upoštevajo programi, ki "bogatijo šolski prostor".

Ustanovitelji vrtca niso želeli pred kamero, tudi na vprašanja po elektronski pošti niso odgovorili. Za šolo Adriatik že ves čas ni povsem jasno, kdo jo ustanavlja in s kakšnimi nameni. Nekateri jo povezujejo z islamskim klerikom Fethullahom Gülenom, jezikovno šolo Ambra in izobraževalni center Adriatik pa na turškem veleposlaništvu v Ljubljani opredeljujejo kot ustanovi, kjer so Gülenovi podporniki.

Zavod Adriatik lahko sicer znova zaprosi za vpis v razvid ali pa sproži upravni spor.

Tadeja Anžlovar, TV Slovenija