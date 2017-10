Učenje na prostem učinkovitejše in obenem spodbuja tudi gibalni razvoj

Pomanjkanje gibanja pri otrocih opazno pri naraščajoči debelosti in slabši gibalni kompetenci

5. oktober 2017 ob 08:14

Portorož - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pomanjkanje gibanja pri otrocih vodi v strukturne spremembe, kot sta naraščajoča debelost in slabša gibalna kompetenca, so na 9. mednarodni znanstveni konferenci Otrok v gibanju poudarili udeleženci konference. Na konferenci pa so predstavili tudi načine, kako lahko pomanjkanje gibanja pri otrokih začnejo spreminjati tudi vzgojno-izobraževalni zavodi, ne da bi pri tem zanemarili učni program.

Na konferenci, ki jo je na Bernardinu organiziral inštitut za kineziološke raziskave Znanstvenoraziskovalnega središča Koper so strokovnjaki poudarili, da po raziskavah otroci pred zasloni televizij, računalnikov in telefonov dnevno preživijo od štiri do šest ur. Te navade zahrbtno postajajo del otrokovega vsakdana, ki zato postaja gibalno nekompetenten, opozarjajo strokovnjaki.

A informacijsko-komunikacijska tehnologija je lahko tudi orodje, ki spretnosti spodbuja, opozarja Nastja Cotič s Pedagoške fakultete v Kopru, ki opozarja na koncepr mobilnega učenja, ki lahko poteka kjer koli in kadar koli, "tu pa je tehnologija lahko tudi pripomoček za boljše učenje".

Na prostem učinkovitejše učenje

Ko se učilnica premakne na prosto, kar je lahko že igrišče ali dvorišče ob šoli in vrtcu, se poleg osvajanja novih znanj spodbuja tudi motorične sposobnosti, otroci so bolj zdravi in postanejo bolj radovedni. Nataša Dolenc Orbanić s pedagoške fakultete opozarja, da otroci lahko na ta način spoznavajo v naravi vse zakonitosti naravoslovja. "Tako učenje poteka prek neposredne izkušnje, in ne prek učbenikov in je tudi učinkovito, saj gre za učenje z razumevanjem."

Tina Ivetac s Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož je na konferenci pokazala, kako z gibanjem pomagati tudi pri razvoju govora: "To ni samoumevno, saj je v govor tudi vključeno velik motorike. Če groba koordinacija in motorika nista osvojeni, bo gotovo oškodovan tudi govor." S spodbujanjem h gibanju se lahko ustavi tudi epidemija otroške debelosti. Kot je pojasnil prof. dr. Stefano Lazzer z Univerze v Vidmu, je v večini evropskih držav že preko 20 odstotkov otrok predebelih, to pa še narašča.

Mateja Brežan, Radio Slovenija