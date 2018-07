Učitelji ne bodo smeli več poučevati predmetov, za katere nimajo ustrezne izobrazbe

Največje težave bodo imele šole s kadrovskimi težavami

3. julij 2018 ob 08:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Učitelji, zaposleni za nedoločen čas, v novem šolskem letu ne bodo smeli več dopolnjevati do petine svoje delovne obveznosti pri predmetih, za katere nimajo ustrezne izobrazbe. To zakonito možnost so uporabljale zlasti manjše šole, ko je na primer učitelj matematike poučeval tudi nekaj ur kemije ali pa je svojo polno zaposlitev dosegel z delom v knjižnici.

Koliko učiteljev, zaposlenih za nedoločen čas, dopolnjuje do petine učne obveznosti s poučevanjem predmeta, za katerega nima ustrezne izobrazbe, nihče ne ve.

Razlog za to je neenotna zbirka podatkov na ministrstvu za izobraževanje. Po prvotni oceni naj bi bilo takih učiteljev 300. Ker je predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki bi podaljšal polno zaposlitev tem učiteljem, obtičal v državnem zboru zaradi znanih političnih okoliščin, je ministrstvo poslalo šolam okrožnico.

V njej ravnateljem svetujejo, naj prizadetim učiteljem, preden začnejo ugotavljati presežne delavce, skušajo zagotoviti delo na šoli, za katero imajo ustrezno smer izobrazbe, poiščejo dopolnitev zaposlitve na sosednjih šolah ali njihovo polno zaposlitev financirajo iz drugih virov.

Na ministrstvu ne pričakujejo, da bi kdo od teh učiteljev prvega septembra ostal brez zaposlitve. Lahko pa se zgodi, da ne bo več zaposlen v obsegu polnega delovnega časa in bo zato imel nižjo plačo.

"V popolnosti zagotovo ne bodo izgubili službe, lahko se zgodi, da deleži zaposlitve ne bodo več stoodstotni, temveč manjši pri posameznih učiteljih," pravi direktor direktorata na ministrstvu za izobraževanje Gregor Mohorčič. Ravnatelji, ki imajo takšne učitelje na šoli, bodo čez poletje reševali kadrovsko križanko.

"Tudi ne vem, ali je kdo analiziral, kakšen bo to imelo vpliv za manjše periferne šole, kjer so vedno imeli težave z zagotovitvijo strokovno ustreznega kadra. Zato je treba počakati in ugotoviti," opozarja predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan. Te ugotovitve pa ne bo pred jesenjo.

Nataša Lang, Radio Slovenija